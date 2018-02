The Queen’s Medical Center/HHSAA Girls Soccer State Championships continue tonight and Saturday at Waipio Peninsula Soccer Complex on Oʻahu.

Maui teams competing from the MIL include: Division I teams: King Kekaulike Na Ali‘i (7‐1‐2, 0‐0 HHSAA); and Kamehameha‐Maui Warriors (7‐2‐2, 1‐0 HHSAA); and from Division II: Seabury Spartans (2‐7‐1).

Both DI Maui teams lost their quarterfinal games on Thursday with #4 King Kekaulike falling to Kaiser 4-1; and #2 Mililani defeating Kamehameha School Maui 6-1. Both are scheduled to play at 3 p.m. today in fifth-place semifinal action. Kamehameha Maui takes on Hilo and King Kekaulike faces Kamehameha Schools Kapalama. The winners of both games face each other at 3 p.m. on Saturday for the firth place match.

In the DII consolation semifinal, Seabury defeated Le Jardin 7-0. Seabury advances to the consolation final against Radford at 3 p.m. on Saturday.

The roster for King Kekaulike includes: Teani Arakawa MD FR; Zoe Asue F, MD SO; Jayda Olaitiman D FR; Nyasia Martinez MD JR; Erin Rafanan MD FR; Hoku Robinson D SR; Kawehi Andrade MD FR; Lytiana Akinaka F, MD SR; Skyli Pontes MD, D SO; Shayli Pontes G SR; Darcy Catan‐Lono MD FR; Pomaikailani Kealoha D FR; Ana Hanike MD SO; Erynn Duquette F, D SR; Savanna Valdez MD SR; Mia Rose Daly D, MD SR; Zoe Bailey D SO; Kiralynn Pu G FR; Sarah Fusato D SO; and Sheylyn Ranis 5‐3 MD SO.

The roster for the Kamehameha‐Maui Warriors includes: Talia Leauanane GK SR; Teija Tuitele FWD FR; Sofia Supplebeen DF FR; Kennedy Tamashiro DF SR; Kayla Tuitele FWD SR; Kaitlyn Randall DF JR; Shea Watanabe MF JR; Aulii Damore MF JR; Ilihia Keawekane FWD SR; Carley Martin DF SO; Kailani Kealoha DF SR; Bailey Ventura MF FR; Kamahie Samudio FWD/MF FR; Lilia Weitecha‐Davis DF SO; Makamae Aquino GK SR; Makenna Robinson MF SO; Jayci Bulosan FWD FR; Kamalei Roback FWD SR; Brynn Rodrigues MF FR; Faith Bonacorsi DF SO; Takara Lee Kiesel DF FR; and Caitly Duarte DF FR.

The roster for the Seabury Spartans includes: Sydney Walker S 12; Kala’I Fong M 10; Abby Drood S 12; Sophia Horovitz F 10; Kyra Cambra M 11; Bella Lallo F 11; Megan Malcolm G 10; Kalena Pfaeltzer M 11; Meika Dunnill S 10; Evan Elsasser F 11; Maile Dougherty F 11; Elly Swartz S 10; Melia Fong F 12; Kira Caterina F 10; Lauryn Nouchi F 9; Camille Erdman G 12; Kallalei Ryden S 10; Emily Raikes S 10 and ; Isabella Stolley S 9.

Division I

Match 8 (quarterfinal): Pearl City def. #1 KS-Kapalama, 1-0 (2OT/PK)

Pearl City (14-1-0, 2-0 HHSAA)

KS-Kapalama (12-2-1, 0-1 HHSAA)

* Pearl City wins in penalty kicks, 7-6, through nine shooters.

Match 7 (quarterfinal): #2 Mililani def. KS-Maui, 6-1

KS-Maui (7-3-2, 1-1 HHSAA): Kamalei Roback (75:00)

Mililani (12-0-2, 1-0 HHSAA): Tehani Furuta (10:00), Alayna Fuamatu-Maafala (34:35), Amber Tadeo-Gilbert (42:16, 59:48), Kira Nishiki (63:27), Mackenzie Reed (71:12)

Match 6 (quarterfinal): ‘Iolani def. #3 Hilo, 4-1

Iolani (12-3-1, 2-0 HHSAA): Mia Watanabe (10:01, 73:15), Marea Lee (49:32), Sasha Asselbaye (78:20).

Hilo (11-2-1, 0-1 HHSAA): Haley Miyasato (48:13).

Match 5 (quarterfinal): Kaiser def. #4 King Kekaulike, 4-1

Kaiser (13-3-0, 2-0 HHSAA): Maya Mau (1:16), Taylin Park (17:15), Shaley Mercado (38:57), Kaile Halvorsen (73:52).

King Kekaulike (7-2-2, 0-1 HHSAA): Teani Arakawa (30:08)

Match 4: Kaiser def. Aiea, 1-0

At Kaiser High

Aiea (9-5, 0-1 HHSAA)

Kaiser (12-3, 1-0 HHSAA): Kayli Yoshioka (45th min.)

Match 3: Moanalua @ Iolani – POSTPONED

At ‘Iolani School

The Moanalua/Iolani first-round regional match has been postponed due to unplayable field conditions. It has been rescheduled for Tuesday, Feb. 6, 3:30 p.m. at ‘Iolani School.

Match 2: Kamehameha-Maui def. Waipahu, 1-0 (OT)

At Kamehameha-Maui

Waipahu (10-5, 0-1 HHSAA)

KS-Maui (7-2-2, 1-0 HHSAA): Brynn Rodrigues (82 min.)

Match 1: Pearl City def. Konawaena, 4-1

At Konawaena HS

Pearl City (13-1, 1-0 HHSAA): Daelenn Tokunaga (1st min., 69th min.), Bree Fuller (49th min.), Soraya Santos (66 min.).

Konawaena (9-4-1, 0-1 HHSAA): Nanea Wall (60th min.)

Division II

Match 10: Hawaii Prep def. #3 Sacred Hearts, 4-2

Sacred Hearts (8-5-0, 0-1 HHSAA): Kekaimaile Woods (33:00, 72:00)

Hawaii Prep (13-2-0, 2-0 HHSAA): own goal (4:00), Emi Higgins (7:00, 57:00), Malia Brost (60:00)

Match 9: #1 KS-Hawaii def. Leilehua, 10-0

Leilehua (5-10-0, 1-1 HHSAA)

KS-Hawaii (11-4-0, 1-0 HHSAA): Hiilei Wong-Yuen (4:00, 27:00, 53:00), Keane Farias (21:00), Chenoa Frederick (22:00, 25:00), Hevani Haunga (28:00, 31:00), Faith Aurello (70:00), Nanea Delostrico (73:00)

Match 8 (quarterfinal): Kauai def. #4 Kailua, 3-0

Kauai (11-2-1, 2-0 HHSAA): Mia Takekuma (6:00), Eryka Napoleon (42:00), Shayna Shigematsu (54:00)

Kailua (7-6, 0-1 HHSAA)

Match 7 (quarterfinal): #2 Kapaa def. Makua Lani, 6-1

Makua Lani (6-8-1, 1-1 HHSAA) Halle Nottage (16:00)

Kapaa (11-1-1, 1-0 HHSAA): Brianna Binder (16:00, 52:00, 57:00), Taila Washington (43:00), Nevaeh Arruda-Kapu (61:00) April Barnes (64:00)

Match 6 (consolation semifinal): Radford advances to consolation final by Nanakuli forfeit.

Nanakuli (3-10-2, 0-2 HHSAA)

Radford (5-8-1, 1-1 HHSAA)

Match 5 (consolation semifinal): Seabury def. Le Jardin, 7-0

Seabury (3-8-1, 1-1 HHSAA) Elly Swartz (7:00), Abby Drood (14:00), Kyra Cambra (22:00), Maile Dougherty (43:00), Kalena Pfaeltzer (45:00), Kallalei Ryden (59:00), Bella Lallo (77:00)

Le Jardin (3-12-0, 0-2 HHSAA)

Match 4: Hawaii Prep advances by Nanakuli forfeit

Nanakuli (3-9-2)

Hawaii Prep (12-2-0)

* Nanakuli will forfeit Match #6 (consolation semifinal) against Radford. Radford automatically advances to the consolation game on Saturday, Feb. 10, 3:00 p.m.

Match 3: Makua Lani def. Radford, 2-1:

Radford (4-8-1): Hannah Heffelfinger (44)

Makua Lani (6-7-1) Halle Nottage (47), Ilinahe Beatty (74)

Match 2: Kauai def. Seabury, 3-0

Kauai (10-2-1, 1-0 HHSAA: Tia Fulks (6), Jannelle Puplava (18), Mia Takekuma (75).

Seabury (2-8-1)

Match 1: Leilehua def. Le Jardin, 1-0

Leilehua (5-9-0, 1-0 HHSAA): Chae-Leigh Ramirez (61)

Le Jardin (3-11-0)