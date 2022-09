The Mexican Consulate serviced 480 appointments and walk-ins when it visited Maui Economic Opportunity on March 26 and 27. It was the first in-person Consulate visit in two years due to the pandemic.

The Mexican Consulate returns to Maui Economic Opportunity for the second time this year from 8 a.m. to 2 p.m. Saturday and Sunday, Oct. 1 and 2, to process passports, voter credentials, and other documents by appointment.

Appointments can be made online at citas.sre.gob.mx, by phone at 1 (424) 309-0009 or through social media at #MiConsulado. More information can be found at https://consulmex.sre.gob.mx/sanfrancisco/.

Staff from the San Francisco office of the Consulate will be at MEO, 99 Mahalani St., Wailuku, behind the J. Walter Cameron Center.

Some tips for those meeting with Consulate officials:

If seeking a passport, an official ID, birth certificate, and expired/soon-to-be-expired passport will need to be shown.

Passport photos are not necessary; Consulate officials will take photos during the appointment.

Cash or debit/credit cards are preferred for payments.

If seeking a voter credential, proof of address is required.

Prepaid envelopes should have correct names and addresses.

To replace a lost or stolen passport, make a police report and bring the printed report to the appointment. Police reports may be filed online at https://www.mauipolice.com/on-line-reporting.html.

For more information about the Consulate visit, contact MEO’s Enlace Hispano at 808-243-4320.

When the Consulate held a Maui visit March 26 and 27 — the first in-person visit in two years due to the pandemic – about 480 people were served. The majority of the appointments were for passport renewals.

In Spanish:

El Consulado de México visitará MEO el sábado y el domingo

El Consulado de México regresa a Maui Economic Opportunity por segunda vez este año de 8 a.m. a 2 p.m. el sábado 1 y domingo 2 de octubre, para tramitar pasaportes, credenciales de elector y otros documentos con cita previa.

Las citas se pueden hacer en línea en citas.sre.gob.mx, por teléfono al 1 (424) 309-0009 o a través de las redes sociales en #MiConsulado. Más información en https://consulmex.sre.gob.mx/sanfrancisco/.

El personal de la oficina de San Francisco del Consulado estará en MEO, 99 Mahalani St., Wailuku, detrás del Centro J. Walter Cameron.

Algunos consejos para quienes se reúnan con los oficiales del Consulado:

No es necesario tomar fotos del pasaporte; los oficiales del Consulado tomarán fotos durante la cita.

Se prefieren los pagos en efectivo o con tarjeta de débito/crédito.

Si desea obtener un pasaporte, deberá presentar un documento de identidad oficial, acta de nacimiento, y el pasaporte vencido o a punto de vencer.

Si desea obtener una credencial para votar, también se le pedirá un comprobante de domicilio

Los nombres y direcciones correctos deben ser rellenados en los sobres prepagados.

Para reponer un pasaporte perdido o robado, haga una denuncia policial y lleve el informe impreso a la cita. Las denuncias policiales pueden presentarse en línea en https://www.mauipolice.com/on-line-reporting.html.

Cuando el Consulado realizó una visita a Maui el 26 y 27 de marzo -la primera visita en persona en dos años debido a la pandemia- se atendió a unas 480 personas. La mayoría de las citas eran para renovar el pasaporte.