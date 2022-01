Maui police responded to eight burglaries, 35 vehicle thefts and seven vehicle break-ins in Maui County over a seven day period from Jan. 9 to 15, 2022.

The percentage of burglary cases increased 60% from the week before when five incidents were reported. Vehicle thefts increased 119% from the week before when 16 incidents were reported. Vehicle break-ins decreased 67% from the week before when 21 incidents were reported.

Below is a complete list of incidents and the time and locations of when and where each occurred.

8 Burglaries

Kahului:

Monday, Jan. 10, 7:29 a.m.: 366 Molokaʻi ʻĀkau St., Kahului. Non-residential, unlawful entry.

Kīhei:

Monday, Jan. 10, 5:09 p.m.: 1-100 Noʻolu St., Kīhei. Residential, unlawful entry.

Thursday, Jan. 13, 8:53 a.m.: 400 block of Kenolio Road, Kīhei at South Pointe. Residential, unlawful entry.

Lahaina:

Tuesday, Jan. 11, 11:06 a.m.: 1155 Limahana Circle, Lahaina at Opukea at Lahaina.

Māʻalaea:

Tuesday, Jan. 11, 4:10 a.m.: 50 Hauʻoli St., Māʻalaea at Milowai Resort. Non-residential, forced entry.

Makawao:

Friday, Jan. 14, 9:12 p.m.: 100 block of Apau Place, Makawao. Residential, forced entry.

Spreckelsville:

Wednesday, Jan. 12, 7:21 p.m.: 400 block of Lauleʻa Place at Spreckelsville. Residential, forced entry.

Wailuku:

Monday, Jan. 10, 7:42 a.m.: 49 Niolopua Lane, Wailuku. Non-residential, attempted burglary.

35 Vehicle Thefts

Kahakuloa:

Monday, Jan. 10, 1:14 p.m.: Kahekili Highway, Kahakuloa. Blue 2019 Chevrolet Impala.

Kahului:

Sunday, Jan. 9, 7:58 a.m.: 1-100 ʻĀpaʻa Place, Kahului. White 2014 Toyota Tundra.

Sunday, Jan. 9, 8 a.m.: 200 block of Hina Ave., Kahului. Blue 2018 Nissan Sentra.

Sunday, Jan. 9, 10:54 am.: 200 block of Puʻumakani Place, Kahului. Grey 2019 Ford F150.

Monday, Jan. 10, 7:30 a.m.: 700 block of Lālani Circle, Kahului. White 2015 Honda CR-V.

Monday, Jan. 10, 8:30 a.m.: 700 block of Lālani Circle, Kahului. White 2019 Toyota Corolla.

Monday, Jan. 10, 8:30 a.m.: 700 block of Lālani Circle, Kahului. White 2003 Toyota Tacoma.

Monday, Jan. 10, 3:47 p.m.: 90 Kāne St., Kahului at Foodland Kahului. Silver 2018 Subaru Crosstrek.

Wednesday, Jan. 12, 11:21 p.m.: 100 block of Ku’ualoha St., Kahului. Grey 2021 Toyota Tacoma.

Thursday, Jan. 13, 9:26 p.m.: 1-100 Huluhulu Place, Kahului. Tan 2004 Toyota Sequoia.

Kapalua:

Wednesday, Jan. 12, 8:06 a.m.: 13800 Kahekili Highway, Kapalua at Nākālele Point. Orange 2020 Ford Mustang.

Kīhei:

Tuesday, Jan. 11, 7:02 a.m.: 100 block of ʻEleʻū Place, Kīhei. Grey 2007 BMW 328I.

Friday, Jan. 14, 6:56 a.m.: 1-100 Kuilima Place, Kīhei. Silver 2004 Toyota Rav4.

Friday, Jan. 14, 7:02 a.m.: 1-100 Kuilima Place, Kīhei. Grey 2007 Toyota Tundra.

Friday, Jan. 14, 7:03 a.m.: 1-100 Kuilima Place, Kīhei. Red 2016 Toyota Camry.

Friday, Jan. 14, 7:22 a.m.: 1-100 Kuilima Place, Kīhei. Red 2013 Toyota Prius.

Friday, Jan. 14, 11:30 a.m.: 1-100 Kuilima Place, Kīhei. Silver 2019 Ford Ranger.

Kula:

Wednesday, Jan. 12, 1:42 p.m.: 1-100 Kuʻinehe Place, Kula. Green 2015 Fiat 500C.

Lahaina:

Friday, Jan. 14, 7:24 a.m.: 700 block of Waineʻe St., Lahaina. Green 1998 Dodge pickup.

Makawao:

Tuesday, Jan. 11, 7:48 a.m.: 1-100 Pōʻalima Place, Makawao. White 1985 Toyota Truck.

Pāʻia:

Monday, Jan. 10, 1:44 p.m.: Hāna Highway, Pāʻia at Hoʻokipa. Maroon 2020 Ford Expedition.

Pukalani:

Tuesday, Jan. 11, 11:20 a.m.: 100 block of Haulani St., Pukalani. Silver 2005 Toyota Corolla.

Spreckelsville:

Thursday, Jan. 13, 11:36 a.m.: 1-100 Cane Place, Spreckelsville. Maroon 2001 Dodge Dakota.

Waiehu:

Friday, Jan. 14, 12:47 a.m.: 700 block of ʻŌlena St., Waiehu. Grey 2006 Honda Accord.

Waiheʻe:

Wednesday, Jan. 12, 2:50 p.m.: 10800 block of Kahekili Highway, Waiheʻe. Silver 2019 Chevrolet Impala.

Thursday, Jan. 13, 4:26 p.m.: 10700 Kahekili Highway, Waiheʻe at Waiheʻe Ridge Trail. White 2020 Ford Mustang.

Friday, Jan. 14, 4:46 p.m.: 2100 block of Kahekili Highway, Waiheʻe. Silver 2020 Jeep Wrangler.

Wailea:

Sunday, Jan. 9, 3:56 p.m.: 6600 Makena Road, Wailea at Big Beach. Tan 1983 Toyota pickup.

Monday, Jan. 10, 3 p.m.: 4400 block of Makena Road, Wailea. Grey 2021 Chevrolet Silverado.

Tuesday, Jan. 11, 11:41 a.m.: 3900 block of Waakaula Place, Wailea. White 2000 Ford F350.

Wailuku:

Monday, Jan. 10, 7:25 a.m.: 1-100 Laʻa St., Wailuku. White 2015 Ford Transit.

Tuesday, Jan. 11, 7:02 a.m.: 1-100 Laʻa St., Wailuku. White 2004 International 4300.

Tuesday, Jan. 11, 7:28 a.m.: 200 block of Kanoa St., Wailuku. Silver 2017 Honda Fit.

Tuesday, Jan. 11, 11:54 p.m.: 300 block of Hoʻokahi St., Wailuku. Gold 1986 Toyota Camry.

Wednesday, Jan. 12, 2:18 p.m.: ʻŌhai Trail, Wailuku. Red 2021 Jeep Wrangler.

7 Vehicle Break-ins

Kahului:

Sunday, Jan. 9, 3:25 p.m.: 200 block of Mahalani St., Kahului. Red 2020 Toyota Corolla.

Friday, Jan. 14, 12:46 p.m.: 2000 Maui Veterans Highway, Kahului at Central Maui Baseyard. Tan 2003 GM Sierra.

Kīhei:

Sunday, Jan. 9, 10 a.m.: 95 E Līpoa St., Kīhei at Fabiani’s. White 2004 Dodge Dakota.

Monday, Jan. 10, 10:02 a.m.: 300 block of Ohukai Road, Kīhei. Maroon 1988 Nissan pickup.

Monday, Jan. 10, 10:19 a.m.: 2400 block of S Kīhei Road, Kīhei. Silver 2005 Toyota Highlander.

Nāpili:

Sunday, Jan. 9, 10:04 a.m.: 3700 block of Lower Honoapiʻilani Road, Nāpili. Silver 1999 Honda CRV.

Wailuku: