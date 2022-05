The HHSAA State Track and Field Championships, sponsored by Island Movers was held on Friday and Saturday, May 13 and 14, 2022 at the Kamehameha Schools Kapālama. Final results in all events are posted below:

Event 1 Boys Discus Throw

Meet Record: 186-00 * Jerrod Avegalio 2003

153-02 John-Keawe Sagapolutele 11 Punahou 150-05 Ezra Laga 12 Baldwin 145-03 Gabriel Araki 12 Leilehua 139-01 Kealiikupono Dikilato 11 Kamehameha 136-10 Shyson Cachuela 11 Kapolei 134-09 Isaiah Pa’ahao 12 Pearl City 133-07 John Bacos 12 Baldwin 128-10 Marques Hickson 12 Kamehameha 126-04 Micah Mahi’ai 12 Kamehameha 121-07 Christopher Love 12 Radford 121-02 Saualegogo Sataraka 12 Pearl City 120-07 Kuha’o Gaison 12 St Louis 119-11 Bobby Best 10 Pearl City 118-02 Blaze Hedani 9 Iolani 117-07 Aizley Lakalaka 10 Maui 116-10 Luke Ravizza 11 Iolani 115-01 Elijah Melemai 12 McKinley 113-01 Aizek Lakalaka 11 Maui 112-06 Matthew Yamada 10 Kamehameha H 112-05 Niau Paulos 10 Kamehameha H 103-01 Kalekona Spencer 11 Kalani 100-09 Jacob Maneafaiga 10 Farrington

— FOUL La`akea Kapoi 12 St Louis

— FOUL Kenison Lilo 12 Farrington

Event 2 Girls Discus Throw

Meet Record: 160-03 * Joan Gago 1982

Name Finals Yr School

Finals

127-02 Taina Tanuvasa 12 Kalani 120-02 Heather Pease 12 King Kekauli 115-10 Amber Donnelly 12 Maui 110-08 Angeludi Asaah 12 Radford 109-09 Tate Garcia 12 Iolani 107-06 Kamaile Paikuli 12 Kea’au 105-01 Johane McFall 12 Waianae 99-04 Naomi Horiuchi 11 Waiakea 97-11 Finau Tatafu 11 Farrington 96-00 Keani Chaselyn Thompson 11 Anuenue 95-09 Shania Molitau 12 Farrington 95-07 Fiona Mafi 10 Damien Memor 95-02 Jennesice Sueing 12 Kalani 94-03 Marie Sellers 12 Castle 90-08 Hereiti Casey 10 Kamehameha 88-09 Callie Katsura 10 Punahou 87-05 Zoe Kimitete 10 Konawaena 84-11 Alexandra Ali Lee 10 Iolani 82-01 Alyssa Miyachi 12 Punahou 80-01 Skye Rodrigues-Mawae 10 Kapolei 80-00 Shastyne Selesele 11 Damien Memor 79-10 Elena Belen 11 Waianae 79-06 Faith Naeata 12 Kahuku 76-11 Rachel Cajimat 11 Radford

Event 3 Girls Shot Put

Meet Record: 45-09.75 * Charlinda Ioane 2012

Name Finals Yr School

Finals

38-07.00 Angeludi Asaah 12 Radford 34-01.00 Faith Naeata 12 Kahuku 32-11.00 Amber Donnelly 12 Maui 32-01.00 Elena Belen 11 Waianae 31-11.00 Alyssa Miyachi 12 Punahou 31-10.00 Shamya Beatty 10 Leilehua 31-02.50 Heather Pease 12 King Kekauli 30-11.50 Pilialoha Lloyd 10 Punahou 30-11.50 Tehani Samuelu Tuatagaloa 11 Mililani 30-11.00 Tapaita Hufanga 11 Leilehua 30-10.00 Taina Tanuvasa 12 Kalani 30-09.50 Talia Wilkerson 12 Radford 30-09.00 Naomi Horiuchi 11 Waiakea 30-06.00 Marie Sellers 12 Castle 29-11.00 Kamaile Paikuli 12 Kea’au 29-01.00 Hereiti Casey 10 Kamehameha 28-11.00 Shastyne Selesele 11 Damien Memor 28-10.00 Shayna Selesele 12 Damien Memor 28-07.50 Jennesice Sueing 12 Kalani 27-09.50 Fiona Mafi 10 Damien Memor 27-05.50 Grace Andrade 12 Castle 27-00.50 Caroline Mikaele 11 Kahuku 26-08.50 Maia Esera 10 Kahuku 26-00.00 Francis Hufanga 11 Leilehua

Event 4 Boys Shot Put

Meet Record: 59-08.75 * Kaione Crabb 1997

Name Finals Yr School

Finals

51-11.50 John-Keawe Sagapolutele 11 Punahou 48-02.50 Micah Mahi’ai 12 Kamehameha 47-06.50 Gabriel Araki 12 Leilehua 44-02.50 Ala’i Williams 10 Punahou 44-02.00 Kealiikupono Dikilato 11 Kamehameha 44-01.00 Christopher Love 12 Radford 43-10.00 Kielan Siamani 11 Punahou 43-06.50 John Bacos 12 Baldwin 42-10.00 Kuha’o Gaison 12 St Louis 42-10.00 Julian Savaiinaea 11 St Louis 42-05.00 Aizek Lakalaka 11 Maui 42-01.00 Shyson Cachuela 11 Kapolei 42-00.00 La`akea Kapoi 12 St Louis 41-02.00 Gabby Aiona 11 Hawaii Prep 40-05.50 Shauntae Taifmai 11 Waiakea 39-08.00 Jacob Maneafaiga 10 Farrington 39-07.50 Tevita Filimoehala 12 Farrington 39-04.00 Aizley Lakalaka 10 Maui (19) 38-11.00 Oliliko Rodrigues 11 Anuenue (19) 38-11.00 Mason Simbahon 12 Roosevelt 38-02.00 Kris Tamanoha 12 Waiakea 38-00.00 Ezra Filo 12 Campbell

— FOUL Marques Hickson 12 Kamehameha

— FOUL

Event 5 Boys Long Jump

ARTICLE CONTINUES BELOW AD

Meet Record: 24-10 * 2016 Anthony Kahoohanohano-Davis

Name Finals Yr School

Finals

21-08.50 1.3 Jordan McQueen 12 Kapolei 21-03.00 1.5 Kanoa Mahiko 12 Kaiser 21-00.25 4.0 Jymien Lipscomb 11 Kalaheo 20-11.50 2.2 Kahiau Poe 10 Kamehameha H 20-11.00 3.2 Torrance Satta-Ellis 11 Konawaena 20-10.50 3.3 Jaymison Kaohi 12 Kamehameha 20-07.50 3.2 Kingsley Ah You 10 Kahuku 20-03.75 3.3 Nash Burkhart Kapa’a 20-02.25 1.9 William Reed 11 St Louis 20-00.25 2.8 Dylan Yoshikawa 12 Iolani 19-11.50 0.8 Christian Kauhane 11 Punahou 19-10.50 1.0 Josiah Chaffin 12 Farrington 19-10.25 1.2 Vu Nguyen 12 St Louis 19-06.00 3.0 Agenhart Ellis 10 Punahou (15) 19-05.75 2.3 Joshua Sanders 11 Moanalua (15) 19-05.75 1.6 Brock Fonoimoana 11 Kahuku 19-04.75 1.3 Cameron Galutira 12 Pearl City 19-03.50 1.8 Noah Takahata 10 Hanalani Sch 19-00.50 1.0 Kaiholu Lopes 12 Iolani 18-10.25 3.4 Bryson Pataray 10 St Louis 18-06.50 1.3 Dominic Agrade Kapa’a 18-00.75 1.8 Devontae Myrick 11 Maui 17-11.75 1.5 Clyde Taulapapa 11 Kahuku 17-02.75 3.5 Reece Kosaki 12 Kalani

ARTICLE CONTINUES BELOW AD

Event 6 Girls Long Jump

Meet Record: 19-02.50 * Shari Fox 1979

Name Finals Yr School

Finals

1 18-00.00 0.4 Tatum Moku 11 Kamehameha

2 17-10.75 0.8 Elle Rimando 12 Mililani

3 17-06.25 0.8 Olivia Reed 12 St Andrews

4 17-01.50 2.8 Tiana Burgess 11 Roosevelt

5 15-11.25 2.7 Kiani Panoke 11 Maryknoll

6 15-09.75 2.2 Taysia Rocha 12 Waiakea

7 15-07.75 2.6 Zoe Chang 12 Sacred Heart

8 15-06.25 1.7 Ryan Kaneko 12 Kalani

9 15-04.00 2.2 Layla Grace 9 Kealakehe

10 15-02.25 2.1 Charlotte O?brien 11 Kihei Charte

11 15-01.50 1.8 Tamilyn Ebisu 10 Baldwin

12 15-01.25 1.5 Alexis King 11 Iolani

13 15-00.25 1.4 Angie Calucag 11 Iolani

13 15-00.25 2.8 Ella Offley 12 Island Schoo

15 14-10.75 1.6 Maja Szpunar 11 King Kekauli

16 14-08.25 1.9 Julia Carmona 10 Mililani

17 14-07.25 1.0 Kanoe Haneberg Kapa’a

18 14-07.00 2.5 Caroline Betlach 10 Hawaii Prep

19 14-06.25 0.7 Kelsey Ann Sato 10 Punahou

20 14-05.50 2.5 Maliza Lincoln 10 Leilehua

21 14-04.50 1.8 Crishelle Ildefonso 12 Maryknoll

22 14-03.00 0.8 Jasmine Ramos 11 Kalaheo

23 13-08.75 1.0 Kianalei Kamalani Island School

23 13-08.75 1.4 Paige Harris 12 Waipahu

Event 7 Boys Triple Jump

Meet Record: 49-10.75 * 2016 Anthony Kahoohanohano-Davis

Name Finals Yr School

Finals

1 44-09.75 NWI Jordan McQueen 12 Kapolei

2 42-07.75 NWI Asher Matsui 11 Iolani

3 42-06.00 NWI Bailey Abrazado 11 Mililani

4 41-10.00 NWI Torrance Satta-Ellis 11 Konawaena

5 41-00.75 NWI Brock Fonoimoana 11 Kahuku

6 40-10.75 NWI Antone Sanches 9 Baldwin

7 40-10.00 NWI C-Jay Caguioa 12 Lahainaluna

8 40-03.75 NWI Leonard Ah You 11 Kahuku

9 39-10.00 NWI Jayden Villena 12 Hilo

10 39-05.50 NWI Isaac Kaalakea 11 Baldwin

11 39-05.25 NWI Kainoa May 12 Punahou

12 39-02.75 NWI Vu Nguyen 12 St Louis

13 39-00.50 NWI Bryson Pataray 10 St Louis

14 38-11.75 NWI Heath Teichman 12 Radford

15 38-08.75 NWI Devontae Myrick 11 Maui

16 38-05.25 NWI Dominic Agrade Kapa’a

17 38-03.75 NWI Nash Burkhart Kapa’a

17 38-03.75 NWI Jayven Chinen-Zablan 12 Damien Memor

19 38-00.00 NWI Cameron Galutira 12 Pearl City

20 37-10.50 NWI Ethan Smith Kaua’i

21 37-09.75 NWI Connor Allen 11 Punahou

22 37-08.25 NWI Vilbert Oligo Kaua’i

23 37-01.00 NWI Mikhail Brooks 10 Mililani

24 36-08.50 NWI Kaoi Blaisdell-Higa 11 Punahou

Event 8 Girls Triple Jump

ARTICLE CONTINUES BELOW AD

Meet Record: 39-10 * Chenoa Frederick 2018

Name Finals Yr School

Finals

1 38-00.00 1.8 Elle Rimando 12 Mililani

2 36-05.00 1.4 Tiana Burgess 11 Roosevelt

3 35-00.25 1.9 Julia Carmona 10 Mililani

4 34-10.50 1.5 Kiani Panoke 11 Maryknoll

5 34-06.00 2.6 Xevani Salanoa 11 Punahou

6 33-09.75 2.4 Mia Young 12 Punahou

7 33-05.75 3.1 Elaina Head 9 Hawaii Prep

8 33-05.00 1.8 Apetahi Anderson 11 Kahuku

9 33-02.50 2.0 Taysia Rocha 12 Waiakea

10 32-07.00 1.6 Kassidy Chun 12 Punahou

11 32-05.25 1.3 Cami Okamura 12 Iolani

12 32-03.25 1.2 Layla Grace 9 Kealakehe

13 31-11.50 0.4 Angie Calucag 11 Iolani

14 31-07.50 1.3 Tamilyn Ebisu 10 Baldwin

15 31-06.00 1.5 Maliza Lincoln 10 Leilehua

16 30-08.25 3.3 Crishelle Ildefonso 12 Maryknoll

17 30-07.50 1.5 Elisha Sanchez Kapa’a

18 30-07.25 0.9 Cammie Len 11 Kaiser

19 30-07.00 2.0 Soana Akinaka 10 King Kekauli

20 30-06.50 1.3 Kanoe Haneberg Kapa’a

21 29-04.50 1.2 Annabelle Hong 12 Iolani

22 28-11.00 0.4 Alexis Copp 12 Radford

23 28-07.00 2.6 Kokona Watanabe 10 Kalani

24 28-04.25 0.7 Samantha Abernathy 9 Kamehameha M

Event 9 Girls High Jump

Meet Record: 5-05.50 * Natasha Kai 1999

Name Finals Yr School

Finals

1 5-04.00 Alexis King 11 Iolani

2 5-02.00 Vanessa Steenhuis 11 Kaiser

3 4-10.00 Talia Threlkeld 9 Hawaii Prep

3 4-10.00 Anika Wida 10 Punahou

3 4-10.00 Elaina Head 9 Hawaii Prep

6 4-10.00 Cami Okamura 12 Iolani

7 4-10.00 Kassidy Chun 12 Punahou

8 4-08.00 Emi Erickson 12 Punahou

8 4-08.00 Jasmine Freeman 11 Radford

10 4-08.00 Annabelle Hong 12 Iolani

10 4-08.00 Taylnn Abreu 9 King Kekauli

12 4-08.00 Elana Ingwers 12 Kaiser

12 4-08.00 Kirra Spalding 12 Kamehameha M

14 4-06.00 Kanoe Haneberg Kapa’a

14 4-06.00 Kiani Panoke 11 Maryknoll

16 4-06.00 Natalie Wright 9 King Kekauli

16 4-06.00 Kylie Phaniphon 10 Mililani

Event 10 Boys High Jump

Meet Record: 6-09 * Kris Cuaresma-Primm 1998

Name Finals Yr School

Finals

1 6-04.00 William Reed 11 St Louis

2 6-02.00 Balen Rigg 12 Punahou

3 6-02.00 Kainoa May 12 Punahou

4 6-00.00 Ethan Smith Kaua’i

5 6-00.00 Cal’ Von Baker 11 Campbell

6 5-10.00 Jordan McQueen 12 Kapolei

6 5-10.00 Matis Aguilar 10 Roosevelt

8 5-10.00 Ethan Takara 12 Maui

9 5-08.00 Kaiholu Lopes 12 Iolani

9 5-08.00 Darius-Anthony Olloway 12 Kamehameha H

11 5-08.00 Chase Fox 12 Kahuku

12 5-08.00 Allen Lee 12 Kalani

13 5-08.00 Duke Mijo 12 Iolani

13 5-08.00 Justin Kahalewai 12 Baldwin

15 5-06.00 Trech Kekahuna 11 St Louis

15 5-06.00 Jackson Augustine 10 Leilehua

17 5-06.00 Heath Teichman 12 Radford

18 5-06.00 Dillon Kellner 10 Punahou

18 5-06.00 Yosei Takahashi 11 St Louis

— NH Cameron Svoboda 12 Hawaii Prep

— NH Keoki Alani 10 Konawaena

— NH Miles Hornage 10 Campbell

— NH Nash Burkhart Kapa’a

— NH Austin Finley 11 Radford

Event 11 Girls Pole Vault

Meet Record: 13-00 * Amber Kozaki 2013

Name Finals Yr School

Finals

1 13-01.00* Tatum Moku 11 Kamehameha

2 11-00.00 Chloe Kinlaw 12 Kaiser

3 10-06.00 Rylee Au 12 Waiakea

4 10-00.00 Tessa Onaga 11 Iolani

5 10-00.00 Isabelle Au 12 Waiakea

6 10-00.00 Kacy Katsuda 11 Castle

7 9-06.00 Analissa Paresa 10 Waiakea

7 9-06.00 Siena Jacobson 10 Iolani

9 9-00.00 Kyra Wise 10 Moanalua

9 9-00.00 Natalie Ching 12 Iolani

9 9-00.00 Lynn Pustelnik 10 St Anthony

12 8-06.00 Anela Kerber 12 Punahou

12 8-06.00 Alohilani Tangalin 11 Kamehameha

12 8-06.00 Anna Scott 12 Hawaii Prep

15 8-00.00 Lily Kassis 12 Hawaii Prep

15 8-00.00 Claudia Wagenvood 11 Kaiser

15 8-00.00 Taliga Hunt 11 Kamehameha

— NH Lily Barrett 10 King Kekauli

— NH Hoku Tiwanak 11 Kaiser

— NH Ashley Matsuura 11 Moanalua

— NH Kelia Giusta 12 Moanalua

— NH Namele Kia 12 Punahou

— NH Ava Huddleston 12 Hawaii Prep

— NH Jessie Erwin 10 Punahou

Event 12 Boys Pole Vault

Meet Record: 15-03 * Bubba Maclean 1997

Name Finals Yr School

Finals

1 14-00.00 Stephen Chezik 12 Mililani

2 13-06.00 Keegan Gantala 10 Kamehameha M

3 13-00.00 Lev Van Delden 12 Punahou

4 13-00.00 Kana’i Gibson 10 Kamehameha

5 12-06.00 Hudson Nguyen 11 Iolani

6 12-06.00 Trevor Tanaka 12 St Anthony

7 12-06.00 Nicson Alapai 10 Kamehameha

8 12-00.00 Hakaru Nitahara 11 Kamehameha M

9 12-00.00 Alexander Yuen 11 Punahou

10 12-00.00 Vaughn Baldemor 11 Punahou

11 11-06.00 Logan Yamamoto 11 Castle

11 11-06.00 Luke Kaneshiro 10 Castle

11 11-06.00 Alika Harbottle 10 Kamehameha

11 11-06.00 Zane Thomason 11 Mililani

11 11-06.00 Kaike Ramos 10 Kamehameha H

16 11-00.00 Aaron Guerrero 10 St Anthony

16 11-00.00 Brock Toma 9 Baldwin

— NH Nohi Casco 9 Kamehameha M

— NH Evan Pan 12 Iolani

— NH Zack Takeshita 11 Iolani

— NH Taylor Eckart 12 Kamehameha H

— NH Haiden Kay 10 Kamehameha H

Event 13 Girls 100 Meter Hurdles

Meet Record: 14.11 * Saydee Aganus 2017

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 15.58Q-1.0 Tatum Moku 11 Kamehameha

2 15.98Q-0.8 Nala Stojadinovic 10 Punahou

3 16.50Q-1.4 Tessa Onaga 11 Iolani

4 16.18Q-1.0 Alexyz Nakamoto 10 Leilehua

5 16.66Q-1.4 Kalena Akinaka 10 King Kekauli

6 17.02Q-0.8 Kanoe Haneberg Kapa’a

7 16.66q -1.0 Kaiulani Bento 12 Hawaii Prep

8 16.92q -1.4 Kelia Giusta 12 Moanalua

9 17.47 -1.4 Kassy Ell Kapa’a

10 17.51 -1.4 Kailani Balbas 12 Campbell

11 17.60 -0.8 Zoe Gacayan 9 Kamehameha H

12 17.65 -1.0 Brooke Awaya 12 Iolani

13 17.72 -1.4 Brooke Yamamoto 11 Kalani

14 17.77 -1.0 Mia Young 12 Punahou

15 17.84 -1.0 Chloe Toma 12 Baldwin

16 17.90 -0.8 Kawena Villasenor-Yamane 12 Kealakehe

17 17.93 -0.8 Kiana Quinabo 9 King Kekauli

18 18.12 -1.0 Gianni Latimer 10 Kalaheo

19 18.13 -0.8 Alohilani Tangalin 11 Kamehameha

20 18.14 -1.0 Alexis Copp 12 Radford

21 18.30 -1.4 Sayje Lactaoen 12 Campbell

22 18.49 -0.8 Kylie Moniz 11 Punahou

— DQ -1.4 Tiana Burgess 11 Roosevelt

— DQ -0.8 Maya Pacarro 10 Kamehameha

Event 13 Girls 100 Meter Hurdles

Meet Record: 14.11 * Saydee Aganus 2017

Name Finals Yr School

Finals

1 15.18 NWI Tatum Moku 11 Kamehameha

2 15.78 NWI Nala Stojadinovic 10 Punahou

3 15.93 NWI Alexyz Nakamoto 10 Leilehua

4 16.29 NWI Tessa Onaga 11 Iolani

5 16.89 NWI Kalena Akinaka 10 King Kekauli

6 17.21 NWI Kanoe Haneberg Kapa’a

7 17.23 NWI Kelia Giusta 12 Moanalua

8 17.55 NWI Kaiulani Bento 12 Hawaii Prep

Event 14 Boys 110 Meter Hurdles

Meet Record: 14.19 * Rey Cadiz 2019

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 15.83Q-2.2 Joshua Sanders 11 Moanalua

2 15.91Q0.1 Justin Kahalewai 12 Baldwin

3 16.47Q-2.4 Timothy Wallace 9 Mililani

4 15.92Q0.1 Raiden Morris 10 Kamehameha

5 16.39Q-2.2 Jadaiah Taugasolo 12 Campbell

6 16.61Q-2.4 Tai Demura-Devore 10 Punahou

7 16.29q 0.1 Tristan Lewandowsky 12 Moanalua

8 16.32q 0.1 Kala Velasco Kapa’a

9 16.37 0.1 Isaac Kaalakea 11 Baldwin

10 16.75 -2.4 Skye Roman 12 Nanakuli

11 17.14 -2.2 Malakai Fillmore 12 Konawaena

12 17.24 -2.4 Theolease Priester 11 Iolani

13 17.51 0.1 Brayden Furtado 12 Leilehua

14 17.60 -2.2 Ares Pasion 11 Mililani

15 17.83 -2.2 Joey Sams Waimea

16 17.84 -2.4 Diamond Hanohano-Patushin 10 Campbell

17 17.94 -2.2 Darius-Anthony Olloway 12 Kamehameha H

18 18.12 0.1 Noah Harris 12 Kamehameha

19 18.12 0.1 Ethan Phan 11 Roosevelt

20 18.25 -2.4 Isaiah Hill 11 Moanalua

21 18.67 -2.2 Kacen Hamada 12 Hawaii Prep

22 18.68 -2.4 Antone Sanches 9 Baldwin

23 20.07 -2.4 Toshiro Ritari 12 Punahou

— DQ -2.2 Reece Kosaki 12 Kalani

Event 14 Boys 110 Meter Hurdles

Meet Record: 14.19 * Rey Cadiz 2019

Name Finals Yr School

Finals

1 15.59 NWI Justin Kahalewai 12 Baldwin

2 15.65 NWI Joshua Sanders 11 Moanalua

3 15.69 NWI Jadaiah Taugasolo 12 Campbell

4 15.72 NWI Timothy Wallace 9 Mililani

5 15.80 NWI Tristan Lewandowsky 12 Moanalua

6 15.99 NWI Tai Demura-Devore 10 Punahou

7 16.00 NWI Raiden Morris 10 Kamehameha

8 17.07 NWI Kala Velasco Kapa’a

Event 15 Girls 100 Meter Dash

Meet Record: 12.01 * Kristen O’Handley 2017

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 12.70Q-2.8 Caiya Hanks 12 Konawaena

2 12.76Q-1.9 Elle Rimando 12 Mililani

3 12.82Q-2.9 Olivia Reed 12 St Andrews

4 12.88Q-1.9 Deiona Carter 10 Mililani

5 13.07Q-2.9 Ja’lyn Deichert 9 King Kekauli

6 13.19Q-2.8 Madisun Goueytes 12 Kamehameha M

7 12.93q -1.9 Hannah Miura 12 Punahou

8 13.11q -2.9 Malia Rose Harvey 9 Maryknoll

9 13.40 -1.9 Kimberly McCoy 9 Kaiser

10 13.42 -1.9 Ella Offley 12 Island Schoo

11 13.47 -1.9 Zoe Kamakani Maikai 10 Anuenue

12 13.48 -2.8 Isabella Bryant 10 Leilehua

13 13.49 -2.9 Kelsey Ann Sato 10 Punahou

14 13.50 -2.8 Katie Marquardsen 11 Kahuku

15 13.56 -2.9 Layla Grace 9 Kealakehe

16 13.58 -2.9 Makena Stevenson 12 Maui

17 13.62 -1.9 Paige Harris 12 Waipahu

18 13.66 -2.8 Ruby Kessler 11 Seabury Hall

19 13.70 -1.9 Krista Cox 11 Kapolei

20 13.76 -2.8 Kylie Calabrese-Kenny 12 Iolani

21 13.82 -2.8 Apetahi Anderson 11 Kahuku

22 14.01 -2.9 Ryan Kaneko 12 Kalani

— FS -2.9 Lola Richardson 11 King Kekauli

Event 15 Girls 100 Meter Dash

Meet Record: 12.01 * Kristen O’Handley 2017

Name Finals Yr School

Finals

1 12.63 -0.9 Olivia Reed 12 St Andrews

2 12.64 -0.9 Caiya Hanks 12 Konawaena

3 12.72 -0.9 Elle Rimando 12 Mililani

4 12.91 -0.9 Ja’lyn Deichert 9 King Kekauli

5 12.93 -0.9 Malia Rose Harvey 9 Maryknoll

6 13.03 -0.9 Deiona Carter 10 Mililani

7 13.05 -0.9 Hannah Miura 12 Punahou

8 13.41 -0.9 Madisun Goueytes 12 Kamehameha M

Event 16 Boys 100 Meter Dash

Meet Record: 10.63 * Christian Padron 2017

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 11.12Q-2.3 Joseph Randolph 11 Baldwin

2 11.36Q-1.4 Jaylan Johnson 11 Mililani

3 11.40Q-1.8 Shane Kawakami-Williams 11 Hawaii Bapti

4 11.34Q-2.3 Trech Kekahuna 11 St Louis

5 11.38Q-1.4 Gabriel Maramag-Ganigan 10 Moanalua

6 11.46Q-1.8 Emanuel Carter 12 Waianae

7 11.47q -2.3 Chansen Nicodemus-Garcia 11 Kahuku

8 11.52q -1.8 Coby Tanioka 11 Castle

9 11.54 -2.3 Raine Fujimura 11 Pearl City

10 11.55 -1.4 Kahiau Poe 10 Kamehameha H

11 11.58 -1.4 Jalen Keller 10 Kalaheo

12 11.64 -1.8 William Reed 11 St Louis

13 11.65 -1.4 Andy Canencia 12 Moanalua

14 11.70 -2.3 Jake Yoro 11 King Kekauli

15 11.71 -1.8 Kekoa Sanchez 12 Waipahu

16 11.81 -1.8 Kai Strawn 10 Kaiser

17 11.84 -2.3 Joshua Santiago 11 Waianae

18 11.87 -1.4 Davidson Kathman 10 Kalaheo

19 11.87 -1.8 Dante Peltier 11 Kaimuki

20 11.90 -1.4 Landen Ambrocio 9 Baldwin

21 11.95 -1.8 Kelvyn Saito 12 Baldwin

22 12.09 -2.3 Coby Wakayama 12 Maui

— FS -1.4 Kanoa Mahiko 12 Kaiser

Event 16 Boys 100 Meter Dash

Meet Record: 10.63 * Christian Padron 2017

Name Finals Yr School

Finals

1 10.97 -1.2 Joseph Randolph 11 Baldwin

2 11.19 -1.2 Trech Kekahuna 11 St Louis

3 11.35 -1.2 Emanuel Carter 12 Waianae

4 11.41 -1.2 Shane Kawakami-Williams 11 Hawaii Bapti

5 11.45 -1.2 Jaylan Johnson 11 Mililani

6 11.47 -1.2 Gabriel Maramag-Ganigan 10 Moanalua

7 11.48 -1.2 Coby Tanioka 11 Castle

8 11.50 -1.2 Chansen Nicodemus-Garcia 11 Kahuku

Event 17 Girls 1500 Meter Run

Meet Record: 4:36.22 * Zoe Sims 2013

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 5:01.34Q Kaylee Volner 12 Seabury Hall

2 5:12.75Q Isabella Ford 11 Punahou

3 5:01.44Q Cozette Wood 11 Kealakehe

4 5:13.15Q Kaylee Noda 12 Pearl City

5 5:03.54Q Malia Dickhens 12 Punahou

6 5:13.55Q Ashley Kodama 11 Hawaii Bapti

7 5:07.42Q Emma Burgess Kaua’i

8 5:13.60Q Mai Pham 12 Roosevelt

9 5:12.39q Hulali Halpern 9 Hilo

10 5:13.92q Kyle Hasegawa 10 Punahou

11 5:16.42q Jessica Phung 11 Kalani

12 5:18.49q Kacey Miura 11 Kalani

13 5:21.74 Meskerem(Remi) Garberson 10 Kalaheo

14 5:21.87 Kamaira Silva Kaua’i

15 5:21.87 Priana Dugied 11 Seabury Hall

16 5:24.03 Emily Naylor 12 Kalaheo

17 5:29.89 Layla James 9 Kihei Charte

18 5:31.91 Melanie Toczko 9 Campbell

19 5:32.50 Shaian Garana 12 Konawaena

20 5:33.02 Tanya Kari 10 Kihei Charte

21 5:39.59 Samantha Morinaga 9 Kalani

22 5:39.67 Akemi Tominaga 12 Waiakea

— DQ Layne Millen 10 Seabury Hall

Event 17 Girls 1500 Meter Run

Meet Record: 4:36.22 * Zoe Sims 2013

Name Finals Yr School

Finals

1 4:44.90 Isabella Ford 11 Punahou

2 4:46.01 Kaylee Volner 12 Seabury Hall

3 4:52.27 Mai Pham 12 Roosevelt

4 4:52.38 Malia Dickhens 12 Punahou

5 4:59.00 Emma Burgess Kaua’i

6 4:59.64 Cozette Wood 11 Kealakehe

7 5:02.67 Hulali Halpern 9 Hilo

8 5:02.73 Ashley Kodama 11 Hawaii Bapti

9 5:12.75 Kacey Miura 11 Kalani

10 5:13.18 Jessica Phung 11 Kalani

11 5:13.57 Kyle Hasegawa 10 Punahou

12 5:16.57 Kaylee Noda 12 Pearl City

Event 18 Boys 1500 Meter Run

Meet Record: 4:01.23 * Jac Hebert 2014

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 4:15.33Q Parker Wagnild 12 Mid Pacific

2 4:16.86Q Connor Malinger 12 Hawaii Bapti

3 4:19.44Q Joshua Dutton 12 Punahou

4 4:19.75Q Jared Cantere 12 Maui

5 4:19.52Q Peter Lowell 10 Maryknoll

6 4:20.64Q Ngirakederang Ueda 12 Waiakea

7 4:19.60Q Colin Shimabukuro 11 Moanalua

8 4:20.82Q Matthew Frisbie 12 Kalani

9 4:20.03q Michael(Gray) Brady 11 Kalaheo

10 4:20.72q Yuta Cole 10 Kalani

11 4:21.64q Chasen Inoshita 11 Punahou

12 4:22.79q Aspen-Shay Kane 11 Kamehameha

13 4:24.48 Raudo Inomata 12 Kalani

14 4:25.76 Braden Wong 11 Kamehameha

15 4:27.91 Sage Soto 11 Kapolei

16 4:32.03 Hiroshi Ludwig 12 Moanalua

17 4:32.06 Riley Herradura 10 Campbell

18 4:33.52 Jeddison Miller 10 Hanalani Sch

19 4:33.61 Galen Okamoto 11 Maui

20 4:36.37 Kevin Au 12 Hanalani Sch

Event 18 Boys 1500 Meter Run

Meet Record: 4:01.23 * Jac Hebert 2014

Name Finals Yr School

Finals

1 4:08.29 Parker Wagnild 12 Mid Pacific

2 4:10.13 Connor Malinger 12 Hawaii Bapti

3 4:13.59 Jared Cantere 12 Maui

4 4:14.35 Ngirakederang Ueda 12 Waiakea

5 4:14.38 Joshua Dutton 12 Punahou

6 4:14.93 Michael(Gray) Brady 11 Kalaheo

7 4:17.91 Chasen Inoshita 11 Punahou

8 4:19.91 Raudo Inomata 12 Kalani

9 4:21.60 Colin Shimabukuro 11 Moanalua

10 4:21.79 Peter Lowell 10 Maryknoll

11 4:24.68 Matthew Frisbie 12 Kalani

12 4:25.90 Aspen-Shay Kane 11 Kamehameha

Event 19 Girls 4×100 Meter Relay

Meet Record: 48.35 * Radford 2010

K Patton A.Hinkle, S.Meyers T. Whitner

Team Prelims Relay

Preliminaries

1 49.50Q Punahou: 1) Gabby Smith 12 2) Kelsey Ann Sato 10 3) Xevani Salanoa 11 4) Hannah Miura 12

2 50.02Q Mililani: 1) Kiana Muratsuka 12 2) Deiona Carter 10 3) Camryn Kunihisa 9 4) Elle Rimando 12

3 51.32Q Konawaena: 1) Uhiwai Wall 10 2) Ila Henry 11 3) Braxton Kimitete 11 4) Caiya Hanks 12

4 50.96Q Kamehameha Maui: 1) Sofia Abernathy 9 2) Kailea Tuitele 10 3) Samantha Abernathy 9 4) Madisun Goueytes 12

5 51.33Q King Kekaulike: 1) Natalie Wright 9 2) Lola Richardson 11 3) Satori Israel 9 4) Ja’lyn Deichert 9

6 52.15Q Waiakea: 1) Sakura Yabuki 11 2) Maya Kaneshiro 10 3) Zadelyn Ferreira 11 4) Taysia Rocha 12

7 51.05q Leilehua: 1) Isabella Bryant 10 2) Alexyz Nakamoto 10 3) Shamari Beatty 10 4) Harmony Jackson 11

8 51.60q Kaiser: 1) Cammie Len 11 2) Kimberly McCoy 9 3) Mia Kanekoa 10 4) Chloe Kinlaw 12

9 51.99 Island School: 1) Liko Edwards 2) Lily Keller 3) Kianalei Kamalani 4) Ella Offley 12

10 52.13 Iolani: 1) Annabelle Hong 12 2) Tessa Onaga 11 3) Courtney Okumura 12 4) Kylie Calabrese-Kenny 12

11 52.43 Kamehameha: 1) Saraya Burghardt 11 2) Rylie Burghardt 11 3) Tatum Moku 11 4) Tezra Abraham 10

12 52.56 Hawaii Bapti: 1) Emi Wada 12 2) Rachel Harris 12 3) Lauren Chee 11 4) Joey Lin 11

13 52.68 Maui: 1) Jacy Anne Dela Cruz 11 2) Elizabeth Bautista 11 3) Natea Rosete-Tokuhisa 12 4) Makena Stevenson 12

14 52.75 Sacred Hearts Academy: 1) Zoe Chang 12 2) Angelina Lind 9 3) Savanna Peng 12 4) Cadee Paulos 12

15 53.27 Aiea: 1) Miranda Scott 9 2) Amaris O’Pry 11 3) Breenalyn Shimabukuro 11 4) Alyna Slayter 12

16 53.48 Baldwin: 1) Aaliyah Racadio-Koohanohano 112) Kailee Yoshizawa 9 3) Bailey Ching 10 4) Shea Lee Heu 11

17 53.62 Campbell: 1) Trinity Jamison 12 2) Aleena Kai 12 3) Sayje Lactaoen 12 4) Kailani Balbas 12

18 53.68 Kalaheo: 1) Sarah Swendsen 12 2) Sophia McMillian 10 3) Grace Weigand 11 4) Jasmine Ramos 11

19 53.77 Maryknoll: 1) Kelly Valdez 9 2) Brooke Kimura 11 3) Leia Peralta 11 4) Crishelle Ildefonso 12

20 54.08 Mid Pacific Institute: 1) Quinn Gilman 11 2) Mylah Williams 11 3) Milika’a Wells-Whittle 12 4) Elle Sparks 12

21 54.22 Hawaii Prep Academy: 1) Daniela Rojas-Castelblanco 10 2) Madison Hughes 12 3) Bella Dadzie 10 4) Kaiulani Bento 12

22 54.75 Moanalua: 1) Mailee Kanayama 10 2) Kyra Wise 10 3) Maleah Kanayama 12 4) Kacie Teruya 11

23 54.82 Kalani: 1) Jasey Friel 11 2) Ami Yamane 10 3) Kaylie Liu 9 4) Ryan Kaneko 12

24 55.50 Univ Lab School: 1) Danica Corrales 10 2) Katelynn Soriano 11 3) Pi’ilani Carvalho 11 4) Hane Niikura 11

Event 19 Girls 4×100 Meter Relay

Meet Record: 48.35 * Radford 2010

K Patton A.Hinkle, S.Meyers T. Whitner

Team Finals Relay

Finals

1 49.46 Punahou

1) Gabby Smith 12 2) Kelsey Ann Sato 10

3) Xevani Salanoa 11 4) Hannah Miura 12

2 50.35 Mililani

1) Kiana Muratsuka 12 2) Deiona Carter 10

3) Camryn Kunihisa 9 4) Elle Rimando 12

3 51.11 King Kekaulike

1) Natalie Wright 9 2) Lola Richardson 11

3) Satori Israel 9 4) Ja’lyn Deichert 9

4 51.12 Leilehua

1) Isabella Bryant 10 2) Alexyz Nakamoto 10

3) Shamari Beatty 10 4) Harmony Jackson 11

5 51.36 Konawaena

1) Ila Henry 11 2) Zoe Kimitete 10

3) Braxton Kimitete 11 4) Caiya Hanks 12

6 51.63 Kamehameha Maui

1) Sofia Abernathy 9 2) Kailea Tuitele 10

3) Samantha Abernathy 9 4) Madisun Goueytes 12

7 51.68 Waiakea

1) Sakura Yabuki 11 2) Maya Kaneshiro 10

3) Zadelyn Ferreira 11 4) Taysia Rocha 12

8 51.92 Kaiser

1) Cammie Len 11 2) Kimberly McCoy 9

3) Mia Kanekoa 10 4) Kealia Kamalani 10

Event 20 Boys 4×100 Meter Relay

Meet Record: 41.54 * St Louis 2019

R Wilson, K Wallace, K Feagins, K Yadao

Team Prelims Relay

Preliminaries

1 43.41Q St Louis

1) Vu Nguyen 12 2) Kanoa Monteilh 11

3) Yosei Takahashi 11 4) Maverick Tongg 12

2 43.58Q Punahou

1) Travis Ross 11 2) Luke Sonson 11

3) Ean Kamau-Waikiki 11 4) Justice Wu 11

3 44.03Q Kahuku

1) Brock Fonoimoana 11 2) Chansen Nicodemus-Garcia 11

3) Kingsley Ah You 10 4) Clyde Taulapapa 11

4 43.93Q Baldwin

1) Ryan Padron 12 2) Landen Ambrocio 9

3) Kelvyn Saito 12 4) Joseph Randolph 11

5 43.97Q Kalaheo

1) Jomei Richard 9 2) Davidson Kathman 10

3) Nicholas Lau 12 4) Jalen Keller 10

6 44.13Q Castle

1) Kala Matthews 12 2) Coby Tanioka 11

3) Daunte Ching 11 4) Luke Kaneshiro 10

7 44.14q Pearl City

1) Raine Fujimura 11 2) Cole Leong 12

3) Marcus Rodriguez 11 4) Koali’i Torres 10

8 44.17q Moanalua

1) Joshua Sanders 11 2) Keenan Ulu 11

3) Jerrold Serupion 12 4) Andy Canencia 12

9 44.37 Waianae

1) Trenton Phillips 11 2) Joshua Santiago 11

3) Zayah Vincent 11 4) Emanuel Carter 12

10 44.41 Mililani

1) Timothy Wallace 9 2) Eric Stephens 10

3) Andrew Manivong 10 4) Jaylan Johnson 11

11 44.62 Iolani

1) Tristan Martinez 11 2) Brody Bantolina 12

3) Ryan Tsuruda 12 4) Asher Matsui 11

12 44.94 Kaiser

1) Keagan Lime 10 2) Kai Strawn 10

3) Kanoa Mahiko 12 4) Lucas Cunha 10

13 45.10 Maui

1) Drew Ilderton 12 2) Joseph Cariaga III 10

3) Kobi Pagan 12 4) Coby Wakayama 12

14 45.25 Kapolei

1) Josiah del Prado 12 2) Jason Kealoha 11

3) Riley Camarillo 11 4) Taualai Leutu 11

15 45.47 Leilehua

1) Cole Northington 10 2) Jaydiv Locklear 9

3) Jett Cabal 12 4) Darren Kama Hoeppner-Corales 10

16 45.51 Kaua’i

1) Lono Kaneko 2) Vilbert Oligo

3) Kaimana Shinn 4) Nakoa Andrade

17 45.73 Hawaii Prep Academy

1) Jakob Honda 11 2) Nathaniel Lawton 11

3) Ekolu Kainoa 12 4) Luke Hendricks 9

18 45.75 Kalani

1) Tyler Grune 10 2) Christopher Kanemori 11

3) Reece Kosaki 12 4) Kayin Maloian 12

19 46.31 Campbell

1) Kadin Canianes 12 2) Diamond Hanohano-Patushin 10

3) Abcd Almazan 11 4) Jadaiah Taugasolo 12

20 46.38 Kamehameha

1) Landon Kinilau 11 2) Kana’i Gibson 10

3) Raiden Morris 10 4) Kahai Gibson 12

21 46.57 Kamehameha Hawaii

1) Kahiau Poe 10 2) Logan Enos 11

3) Kekoa Ah Loy 11 4) Darius-Anthony Olloway 12

22 46.79 Lahainaluna

1) Thomas Borges 10 2) Camden Fugate 11

3) Dylan Sagon 11 4) Timothy Heile 11

23 47.20 Hawaii Bapti

1) Zachary Oka 11 2) Drake Shiraishi 10

3) Austin Imperial 10 4) Kanoa Gloy 9

24 57.87 Waiakea

1) Ian Furuli 12 2) Ty Fujii 9

3) Alex Tuson 11 4) Jayden Gebin 11

Event 20 Boys 4×100 Meter Relay

Meet Record: 41.54 * St Louis 2019

R Wilson, K Wallace, K Feagins, K Yadao

Team Finals Relay

Finals

1 42.91 St Louis

1) Yosei Takahashi 11 2) Kanoa Monteilh 11

3) Vu Nguyen 12 4) Trech Kekahuna 11

2 43.46 Punahou

1) Travis Ross 11 2) Luke Sonson 11

3) Ean Kamau-Waikiki 11 4) Justice Wu 11

3 43.55 Baldwin

1) Ryan Padron 12 2) Landen Ambrocio 9

3) Kelvyn Saito 12 4) Joseph Randolph 11

4 43.62 Castle

1) Kala Matthews 12 2) Coby Tanioka 11

3) Daunte Ching 11 4) Luke Kaneshiro 10

5 43.91 Kahuku

1) Kainoa Carvalho 11 2) Kingsley Ah You 10

3) Brock Fonoimoana 11 4) Chansen Nicodemus-Garcia 11

6 44.01 Kalaheo

1) Jymien Lipscomb 11 2) Davidson Kathman 10

3) Jomei Richard 9 4) Jalen Keller 10

7 44.32 Pearl City

1) Cole Leong 12 2) Marcus Rodriguez 11

3) Koali’i Torres 10 4) Raine Fujimura 11

8 44.56 Moanalua

1) Joshua Sanders 11 2) Gabriel Maramag-Ganigan 10

3) Jerrold Serupion 12 4) Andy Canencia 12

Event 21 Girls 400 Meter Dash

Meet Record: 54.41 * Endia Abrante 1998

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 59.54Q Amelia Stebe 10 Radford

2 59.88Q Jordy Davenport 11 Hawaii Bapti

3 1:01.76Q Selena Castro 11 Baldwin

4 1:00.57Q Malia Rose Harvey 9 Maryknoll

5 1:00.60Q Mia Shepard 10 Iolani

6 1:02.68Q Tori Zackious 9 King Kekauli

7 1:01.09q Saraya Burghardt 11 Kamehameha

8 1:02.35q Alexyz Nakamoto 10 Leilehua

9 1:02.36 Madee Dougherty 12 King Kekauli

10 1:02.75 Zoe Kamakani Maikai 10 Anuenue

11 1:02.91 Meleani Sjostrand 12 Seabury Hall

12 1:03.07 Bella Dadzie 10 Hawaii Prep

13 1:03.12 Noelle Lezy 10 Punahou

14 1:03.29 Elizabeth Bautista 11 Maui

15 1:03.78 Annaise Jabour 11 Radford

16 1:04.32 Sophia Wilson 11 Kamehameha H

17 1:04.40 Kiemi Paresa 9 Hanalani Sch

18 1:04.73 Jordan Perry 12 Hawaii Prep

19 1:05.50 Kirra Spalding 12 Kamehameha M

20 1:05.94 Georjiena Torres 10 Radford

21 1:06.53 Sarah Swendsen 12 Kalaheo

Event 21 Girls 400 Meter Dash

Meet Record: 54.41 * Endia Abrante 1998

Name Finals Yr School

Finals

1 58.45 Jordy Davenport 11 Hawaii Bapti

2 58.95 Amelia Stebe 10 Radford

3 59.20 Selena Castro 11 Baldwin

4 1:00.55 Mia Shepard 10 Iolani

5 1:00.83 Malia Rose Harvey 9 Maryknoll

6 1:01.01 Saraya Burghardt 11 Kamehameha

7 1:01.10 Tori Zackious 9 King Kekauli

8 1:05.14 Alexyz Nakamoto 10 Leilehua

Event 22 Boys 400 Meter Dash

Meet Record: 48.66 * Bennett Valencia 1997

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 51.48Q Josiah del Prado 12 Kapolei

2 51.50Q Casey Connel 11 St Louis

3 51.73Q Kainoa Ronquilio 11 Punahou

4 51.71Q Jacob Gaudi 11 Iolani

5 52.01Q Marcus Rodriguez 11 Pearl City

6 52.04Q Kayin Maloian 12 Kalani

7 51.76q Keon Preusser 9 Iolani

8 52.55q Noa Wong 10 Punahou

9 52.62 Malik Coleman 11 Moanalua

10 52.73 Maximilian Even 10 Punahou

11 52.87 Max Anklam 11 Maui

12 52.98 Michael Hayslett 11 Radford

13 53.24 Aidan Clifford 11 Radford

14 53.27 Magnus Ochoco 9 St Louis

15 53.40 Aiden Ankrum 11 Kealakehe

16 53.93 Barrett Jones 10 Kalaheo

17 54.28 Christopher Kanemori 11 Kalani

18 54.91 Cole Northington 10 Leilehua

Event 22 Boys 400 Meter Dash

Meet Record: 48.66 * Bennett Valencia 1997

Name Finals Yr School

Finals

1 50.00 Kainoa Ronquilio 11 Punahou

2 51.03 Casey Connel 11 St Louis

3 51.64 Josiah del Prado 12 Kapolei

4 51.86 Marcus Rodriguez 11 Pearl City

5 51.98 Jacob Gaudi 11 Iolani

6 52.20 Kayin Maloian 12 Kalani

7 52.43 Keon Preusser 9 Iolani

8 53.33 Noa Wong 10 Punahou

Event 23 Girls 300 Meter Hurdles

Meet Record: 42.80 * Vera Simms 2000

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 47.56Q Tatum Moku 11 Kamehameha

2 48.41Q Kylie Moniz 11 Punahou

3 48.58Q Maya Pacarro 10 Kamehameha

4 48.45Q Chloe Kinlaw 12 Kaiser

5 48.86Q Nala Stojadinovic 10 Punahou

6 49.68Q Margaret Oneal 11 Lahainaluna

7 49.34q Kelia Giusta 12 Moanalua

8 49.63q Jasmine Ramos 11 Kalaheo

9 49.95 Natalie Kaku 12 Punahou

10 50.05 Braxton Kimitete 11 Konawaena

11 50.56 Ruby Kessler 11 Seabury Hall

12 51.10 Sayje Lactaoen 12 Campbell

13 51.17 Kalena Akinaka 10 King Kekauli

14 51.58 Kaiulani Bento 12 Hawaii Prep

15 51.89 Kendra Knapp Waimea

16 52.16 Zoe Gacayan 9 Kamehameha H

17 52.69 Brooke Awaya 12 Iolani

18 52.95 Kiana Quinabo 9 King Kekauli

19 53.14 Liko Edwards Island Schoo

20 53.65 Kailani Balbas 12 Campbell

21 53.66 Gianni Latimer 10 Kalaheo

22 53.67 Chloe Toma 12 Baldwin

23 56.45 Kaylie Liu 9 Kalani

— DQ Aleena Kai 12 Campbell

Event 23 Girls 300 Meter Hurdles

Meet Record: 42.80 * Vera Simms 2000

Name Finals Yr School

Finals

1 47.57 Kylie Moniz 11 Punahou

2 47.86 Nala Stojadinovic 10 Punahou

3 48.21 Chloe Kinlaw 12 Kaiser

4 48.69 Tatum Moku 11 Kamehameha

5 49.62 Maya Pacarro 10 Kamehameha

6 50.10 Jasmine Ramos 11 Kalaheo

7 50.41 Kelia Giusta 12 Moanalua

8 50.68 Margaret Oneal 11 Lahainaluna

Event 24 Boys 300 Meter Hurdles

Meet Record: 38.07 * Tanner Moku 2019

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 40.30Q Raiden Morris 10 Kamehameha

2 41.13Q Reece Kosaki 12 Kalani

3 42.16Q Malakai Fillmore 12 Konawaena

4 41.64Q Skye Roman 12 Nanakuli

5 41.80Q Joshua Sanders 11 Moanalua

6 42.29Q Theolease Priester 11 Iolani

7 42.00q Colin Crawford 12 Baldwin

8 42.84q Timothy Wallace 9 Mililani

9 42.88 Tai Demura-Devore 10 Punahou

10 43.00 Thomas Feeney 11 Roosevelt

11 43.03 Jadaiah Taugasolo 12 Campbell

12 43.38 Oshyn Nobmann 12 Leilehua

13 43.71 Landon Kinilau 11 Kamehameha

14 43.92 Jaiden Sams Waimea

15 43.96 Mason Mizuta 12 Iolani

16 44.05 Justin Kahalewai 12 Baldwin

17 44.21 Diamond Hanohano-Patushin 10 Campbell

18 44.46 Kadin Canianes 12 Campbell

19 44.51 Laakea Relacion 10 St Louis

20 44.83 Cade Blake 11 Punahou

21 45.29 Aiden Ortiz Waimea

22 45.59 Tyler Grune 10 Kalani

23 45.63 Kacen Hamada 12 Hawaii Prep

24 49.33 Ares Pasion 11 Mililani

Event 24 Boys 300 Meter Hurdles

Meet Record: 38.07 * Tanner Moku 2019

Name Finals Yr School

Finals

1 39.97 Reece Kosaki 12 Kalani

2 40.16 Skye Roman 12 Nanakuli

3 40.36 Joshua Sanders 11 Moanalua

4 41.18 Theolease Priester 11 Iolani

5 41.27 Malakai Fillmore 12 Konawaena

6 41.46 Raiden Morris 10 Kamehameha

7 42.19 Timothy Wallace 9 Mililani

8 42.58 Colin Crawford 12 Baldwin

Event 25 Girls 800 Meter Run

Meet Record: 2:13.03 * Breanne Ball 2012

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 2:23.01Q Malia Dickhens 12 Punahou

2 2:24.71Q Zola O’Donnell 11 Mililani

3 2:25.87Q Sasha Iizuka-Sheeley 11 Punahou

4 2:23.28Q Maila Healing 10 Iolani

5 2:26.21Q Raini Mayo 10 Mililani

6 2:27.21Q Kaylie Hashizaki 11 Waiakea

7 2:24.97q Kimberly McCoy 9 Kaiser

8 2:26.84q Anna Pinkerton 10 Sacred Heart

9 2:28.82 Caroline Betlach 10 Hawaii Prep

10 2:28.98 Amelie Zeitz 9 Punahou

11 2:29.00 Ami Yamane 10 Kalani

12 2:29.15 Tatiana Smith 10 Kapolei

13 2:29.61 Kelsey Carvill 10 Le Jardin

14 2:29.66 Norah Brown 9 King Kekauli

15 2:33.65 Madison Callo 10 Hawaii Bapti

16 2:33.99 Zoe Rehrer 12 King Kekauli

17 2:38.07 Taylor Low 12 Pearl City

18 2:38.12 Misa Layne 12 Radford

19 2:39.05 Kacie Teruya 11 Moanalua

20 2:39.25 Meskerem(Remi) Garberson 10 Kalaheo

21 2:40.04 Kamryn Shigemoto 12 Mililani

22 2:47.35 Jessica Phung 11 Kalani

23 2:48.35 Akemi Tominaga 12 Waiakea

Event 25 Girls 800 Meter Run

Meet Record: 2:13.03 * Breanne Ball 2012

Name Finals Yr School

Finals

1 2:21.85 Sasha Iizuka-Sheeley 11 Punahou

2 2:22.15 Maila Healing 10 Iolani

3 2:23.19 Malia Dickhens 12 Punahou

4 2:23.82 Zola O’Donnell 11 Mililani

5 2:25.15 Kaylie Hashizaki 11 Waiakea

6 2:25.18 Anna Pinkerton 10 Sacred Heart

7 2:25.71 Kimberly McCoy 9 Kaiser

8 2:27.19 Raini Mayo 10 Mililani

Event 26 Boys 800 Meter Run

Meet Record: 1:51.1h * Joey Bunch 1983

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 2:00.86Q Brady Akau 10 Kamehameha

2 2:02.96Q Jared Cantere 12 Maui

3 2:03.31Q Matthew Frisbie 12 Kalani

4 2:01.42Q Kiyoshi Todd 12 Waiakea

5 2:03.05Q Michael Joshua Price 10 St Louis

6 2:03.56Q Jay Robledo 12 Radford

7 2:01.65q Yuta Cole 10 Kalani

8 2:03.21q Konner Jacang 12 Aiea

9 2:03.88 Cameron Cornforth 11 Kealakehe

10 2:04.68 Benjamin Brown 10 Punahou

11 2:04.77 Andrew Lovell 11 Punahou

12 2:05.86 Jordan Furuta 12 Punahou

13 2:05.92 Bennett Nakamura 12 Roosevelt

14 2:06.13 Colin Shimabukuro 11 Moanalua

15 2:07.08 Michael Baptist 10 Radford

16 2:07.39 Gabriel (Gabe) Theriault 11 Mid Pacific

17 2:07.49 Ryan Eto 9 Iolani

18 2:08.60 Dristen Canaday 12 Kalani

19 2:08.94 Ian Washburn 10 Christian Ac

20 2:09.90 Maika Gibson 12 Kamehameha

21 2:09.95 Bradley Pratt Island Schoo

22 2:10.81 Brayden Joaquin 12 Kamehameha M

23 2:12.90 Hiroshi Ludwig 12 Moanalua

Event 26 Boys 800 Meter Run

Meet Record: 1:51.1h * Joey Bunch 1983

Name Finals Yr School

Finals

1 1:59.92 Jared Cantere 12 Maui

2 2:00.57 Kiyoshi Todd 12 Waiakea

3 2:00.86 Brady Akau 10 Kamehameha

4 2:01.28 Michael Joshua Price 10 St Louis

5 2:01.96 Yuta Cole 10 Kalani

6 2:02.22 Jay Robledo 12 Radford

7 2:03.85 Konner Jacang 12 Aiea

8 2:07.08 Matthew Frisbie 12 Kalani

Event 27 Girls 200 Meter Dash

Meet Record: 24.68 * Alyssa Bettendorf 2014

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 25.62Q-1.1 Caiya Hanks 12 Konawaena

2 26.00Q+0.0 Olivia Reed 12 St Andrews

3 26.68Q0.3 Ja’lyn Deichert 9 King Kekauli

4 26.03Q-1.1 Hannah Miura 12 Punahou

5 26.21Q+0.0 Deiona Carter 10 Mililani

6 26.79Q0.3 Malia Rose Harvey 9 Maryknoll

7 26.92q +0.0 Mia Shepard 10 Iolani

8 26.99q +0.0 Tori Zackious 9 King Kekauli

9 27.08 0.3 Taysia Rocha 12 Waiakea

10 27.13 -1.1 Selena Castro 11 Baldwin

11 27.19 0.3 Isabella Bryant 10 Leilehua

12 27.58 -1.1 Kelsey Ann Sato 10 Punahou

13 27.65 0.3 Katie Marquardsen 11 Kahuku

14 27.77 -1.1 Zoe Kamakani Maikai 10 Anuenue

15 27.79 -1.1 Madisun Goueytes 12 Kamehameha M

16 28.17 -1.1 Makena Stevenson 12 Maui

17 28.19 +0.0 Shea Lee Heu 11 Baldwin

18 28.28 +0.0 Krista Cox 11 Kapolei

19 28.55 0.3 Layla Grace 9 Kealakehe

20 29.44 +0.0 Kylie Calabrese-Kenny 12 Iolani

Event 27 Girls 200 Meter Dash

Meet Record: 24.68 * Alyssa Bettendorf 2014

Name Finals Yr School

Finals

1 25.44 -0.3 Caiya Hanks 12 Konawaena

2 25.73 -0.3 Olivia Reed 12 St Andrews

3 25.86 -0.3 Hannah Miura 12 Punahou

4 26.13 -0.3 Deiona Carter 10 Mililani

5 26.24 -0.3 Ja’lyn Deichert 9 King Kekauli

6 26.76 -0.3 Mia Shepard 10 Iolani

7 26.87 -0.3 Malia Rose Harvey 9 Maryknoll

8 26.95 -0.3 Tori Zackious 9 King Kekauli

Event 28 Boys 200 Meter Dash

Meet Record: 21.67 * Andrei Iosivas 2018

Name Prelims Yr School

Preliminaries

1 22.66Q0.1 Joseph Randolph 11 Baldwin

2 23.08Q-0.6 Kanoa Mahiko 12 Kaiser

3 23.28Q-0.7 Vu Nguyen 12 St Louis

4 22.68Q0.1 Emanuel Carter 12 Waianae

5 23.25Q-0.6 Shane Kawakami-Williams 11 Hawaii Bapti

6 23.37Q-0.7 Gabriel Maramag-Ganigan 10 Moanalua

7 23.34q 0.1 William Reed 11 St Louis

8 23.35q 0.1 Jalen Keller 10 Kalaheo

9 23.39 -0.7 Coby Tanioka 11 Castle

10 23.44 -0.6 Raine Fujimura 11 Pearl City

11 23.53 -0.7 Jaylan Johnson 11 Mililani

12 23.59 -0.7 Jason Kealoha 11 Kapolei

13 23.61 -0.7 Kekoa Sanchez 12 Waipahu

14 23.75 0.1 Kahiau Poe 10 Kamehameha H

15 23.94 -0.7 Andy Canencia 12 Moanalua

16 23.97 -0.6 Jake Yoro 11 King Kekauli

17 23.98 0.1 Kelvyn Saito 12 Baldwin

18 24.01 -0.6 Joshua Santiago 11 Waianae

19 24.13 -0.7 Jett Cabal 12 Leilehua

20 24.14 0.1 Landen Ambrocio 9 Baldwin

21 24.40 -0.6 Jonah Walker 12 Kamehameha M

22 24.50 -0.6 Coby Wakayama 12 Maui

23 24.51 -0.6 Christopher Kanemori 11 Kalani

24 24.59 0.1 Drew Ilderton 12 Maui

Event 28 Boys 200 Meter Dash

Meet Record: 21.67 * Andrei Iosivas 2018

Name Finals Yr School

Finals

1 22.51 -0.1 Emanuel Carter 12 Waianae

2 22.57 -0.1 Vu Nguyen 12 St Louis

3 22.65 -0.1 Shane Kawakami-Williams 11 Hawaii Bapti

4 22.74 -0.1 Gabriel Maramag-Ganigan 10 Moanalua

5 22.86 -0.1 Coby Tanioka 11 Castle

6 23.05 -0.1 Jalen Keller 10 Kalaheo

7 23.06 -0.1 Kanoa Mahiko 12 Kaiser

8 23.14 -0.1 William Reed 11 St Louis

Event 29 Girls 3000 Meter Run

Meet Record: 9:38.03 * Victoria Chang 1999

Name Finals Yr School

Finals

1 10:17.93 Kaylee Volner 12 Seabury Hall

2 10:49.45 Lauren Saunders 12 Punahou

3 10:53.24 Isabella Ford 11 Punahou

4 11:00.25 Cozette Wood 11 Kealakehe

5 11:02.08 Zola O’Donnell 11 Mililani

6 11:04.19 Kacey Miura 11 Kalani

7 11:06.49 Ashley Kodama 11 Hawaii Bapti

8 11:20.51 Caley Chun 11 Hawaii Bapti

9 11:23.96 Emma Burgess Kaua’i

10 11:24.49 Priana Dugied 11 Seabury Hall

11 11:29.18 Emily Naylor 12 Kalaheo

12 11:29.75 Ellie Ikemura 11 Mililani

13 11:30.75 Layne Millen 10 Seabury Hall

14 11:32.90 Melanie Toczko 9 Campbell

15 11:38.13 Emma Wharton-Hsieh 11 Iolani

16 11:39.04 Kaylee Noda 12 Pearl City

17 11:40.06 Lili Blair 10 Punahou

18 11:40.55 Lia Ho 10 Waiakea

19 11:41.59 Saige Miller 9 Hanalani Sch

20 11:41.66 Christina Toyomura 11 Hawaii Bapti

21 11:42.88 Kamaira Silva Kaua’i

22 11:56.95 Sophia May 9 Mid Pacific

23 11:58.84 Tanya Kari 10 Kihei Charte

24 12:13.40 Jessica Phung 11 Kalani

Event 30 Boys 3000 Meter Run

Meet Record: 8:43.12 * Kaeo Kruse 2014

Name Finals Yr School

Finals

1 9:06.24 Connor Malinger 12 Hawaii Bapti

2 9:18.80 Parker Wagnild 12 Mid Pacific

3 9:27.12 Peter Lowell 10 Maryknoll

4 9:28.33 Ethan Chock 9 Iolani

5 9:28.38 Ngirakederang Ueda 12 Waiakea

6 9:28.79 Michael(Gray) Brady 11 Kalaheo

7 9:29.78 Benjamin Zerr 12 Kalaheo

8 9:32.89 Connor Miller 12 Hanalani Sch

9 9:33.01 Brennen Corregedor Kaua’i

10 9:34.46 Levi Childers 11 Kealakehe

11 9:39.73 Caden Lombard 12 Punahou

12 9:40.15 Austin Mohica 9 Waiakea

13 9:40.99 Colin Shimabukuro 11 Moanalua

14 9:43.24 Raudo Inomata 12 Kalani

15 9:49.31 Nathan Ewing 10 Punahou

16 9:49.50 Sage Soto 11 Kapolei

17 9:50.54 Micah Brighton 9 Seabury Hall

18 9:52.36 Nicholas Pugliese 11 Punahou

19 9:52.55 Galen Okamoto 11 Maui

20 9:53.50 Dylan Djou 9 Hawaii Bapti

21 9:54.79 Xan Waialeale 9 Hawaii Bapti

22 9:55.68 Maru Sekine 11 Kalani

23 10:11.34 William Kaanoi 12 Kamehameha

24 10:18.08 Spencer Lyau 9 Iolani

Event 31 Girls 4×400 Meter Relay

Meet Record: 3:57.47 * Iolani 2012

B. Ball, A. Kim, D. Pascua, A. Johnson-

Team Prelims Relay

Preliminaries

1 4:07.57Q Punahou

1) Hannah Miura 12 2) Natalie Kaku 12

3) Noelle Lezy 10 4) Xevani Salanoa 11

2 4:09.18Q Radford

1) Jasmine Freeman 11 2) Georjiena Torres 10

3) Amelia Stebe 10 4) Annaise Jabour 11

3 4:10.42Q Mililani

1) Kiana Muratsuka 12 2) Camryn Kunihisa 9

3) Raini Mayo 10 4) Deiona Carter 10

4 4:09.52Q Island School

1) Ella Offley 12 2) Mia Laver

3) Sophie Carswell 4) Liliana DeSouza

5 4:13.35Q Iolani

1) Courtney Okumura 12 2) Mia Shepard 10

3) Kylie Calabrese-Kenny 12 4) Maila Healing 10

6 4:20.03Q Leilehua

1) Leilani Alvira 11 2) Shamari Beatty 10

3) Claire Elsen 10 4) Isabella Bryant 10

7 4:17.56q Waiakea

1) Malia Hill 10 2) Kaylie Hashizaki 11

3) Maya Kaneshiro 10 4) Taysia Rocha 12

8 4:19.23q Kalani

1) Ami Yamane 10 2) Jasey Friel 11

3) Ryan Kaneko 12 4) Kokona Watanabe 10

9 4:21.09 Sacred Hearts Academy

1) Anna Pinkerton 10 2) Cadee Paulos 12

3) Angelina Lind 9 4) Zoe Chang 12

10 4:21.45 Kaua’i

1) Esjhalee Chung Ching Man 10 2) Kamaira Silva

3) Molly Wallace 4) Emma Burgess

11 4:21.66 King Kekaulike

1) Kiana Quinabo 9 2) Kalena Akinaka 10

3) Norah Brown 9 4) Madee Dougherty 12

12 4:21.69 Hawaii Prep Academy

1) Jordan Perry 12 2) Malia Mitchell 11

3) Siddney Shumate 11 4) Bella Dadzie 10

13 4:23.71 Seabury Hall

1) Kaylee Volner 12 2) Ruby Kessler 11

3) Priana Dugied 11 4) Meleani Sjostrand 12

14 4:24.53 Baldwin

1) Shea Lee Heu 11 2) Tamilyn Ebisu 10

3) Shay Okita 11 4) Selena Castro 11

15 4:25.27 Kapolei

1) Tatiana Smith 10 2) April Gwen Jusi 10

3) Chasity Hampton 10 4) Krista Cox 11

16 4:26.65 Konawaena

1) Uhiwai Wall 10 2) Ila Henry 11

3) Shaian Garana 12 4) Braxton Kimitete 11

17 4:27.45 Kamehameha

1) Tezra Abraham 10 2) Maya Pacarro 10

3) Rylie Burghardt 11 4) Oren Valdez 10

18 4:30.78 Campbell

1) Roselynda Graham-Stewart 10 2) Aleena Kai 12

3) Sayje Lactaoen 12 4) Kailani Balbas 12

19 4:30.80 Maui

1) Makena Stevenson 12 2) Ashley Tarasenko 10

3) Jacy Anne Dela Cruz 11 4) Elizabeth Bautista 11

20 4:33.19 Moanalua

1) Kelia Giusta 12 2) Casey Ochoa 9

3) Maleah Kanayama 12 4) Kacie Teruya 11

21 4:33.33 Kamehameha Maui

1) Kadence Merritt 10 2) Karissa Chapman 9

3) Madisun Goueytes 12 4) Kirra Spalding 12

22 4:34.74 Hawaii Bapti

1) Joey Lin 11 2) Rachel Harris 12

3) Madison Callo 10 4) Emi Wada 12

23 4:57.13 Roosevelt

1) Angelyn Munjar 12 2) Jah-Naya Reyes-duffey 11

3) Amy Taba 12 4) Rashelli Rodriguez 11

24 5:11.16 Maryknoll

1) Crishelle Ildefonso 12 2) Caela Caberto 12

3) Prescilla Pascua 11 4) Leia Peralta 11

Event 31 Girls 4×400 Meter Relay

Meet Record: 3:57.47 * Iolani 2012

B. Ball, A. Kim, D. Pascua, A. Johnson-

Team Finals Relay

Finals

1 4:04.22 Punahou

1) Hannah Miura 12 2) Natalie Kaku 12

3) Kylie Moniz 11 4) Xevani Salanoa 11

2 4:08.51 Mililani

1) Kiana Muratsuka 12 2) Camryn Kunihisa 9

3) Raini Mayo 10 4) Deiona Carter 10

3 4:08.95 Iolani

1) Courtney Okumura 12 2) Mia Shepard 10

3) Kylie Calabrese-Kenny 12 4) Maila Healing 10

4 4:09.13 Radford

1) Jasmine Freeman 11 2) Georjiena Torres 10

3) Amelia Stebe 10 4) Annaise Jabour 11

5 4:09.84 Island School

1) Ella Offley 12 2) Mia Laver

3) Sophie Carswell 4) Liliana DeSouza

6 4:16.88 Kalani

1) Ami Yamane 10 2) Jasey Friel 11

3) Ryan Kaneko 12 4) Kokona Watanabe 10

7 4:17.39 Leilehua

1) Leilani Alvira 11 2) Shamari Beatty 10

3) Claire Elsen 10 4) Isabella Bryant 10

8 4:18.49 Waiakea

1) Maya Kaneshiro 10 2) Kaylie Hashizaki 11

3) Malia Hill 10 4) Taysia Rocha 12

Event 32 Boys 4×400 Meter Relay

Meet Record: 3:19.74 * Punahou School 2018

D Tamura, J Pu’u-Robinson, M Williams, A Iosivas

Team Prelims Relay

Preliminaries

1 3:26.72Q Kapolei

1) Josiah del Prado 12 2) Jordan McQueen 12

3) Kunique Yandall-Parker 12 4) Jason Kealoha 11

2 3:29.83Q Punahou

1) Maximilian Even 10 2) Noa Wong 10

3) Sean Connell 9 4) Kainoa Ronquilio 11

3 3:32.41Q St Louis

1) Michael Joshua Price 10 2) Magnus Ochoco 9

3) William Reed 11 4) Casey Connel 11

4 3:29.54Q Iolani

1) Keon Preusser 9 2) Hudson Della-Lucia 11

3) Brody Bantolina 12 4) Jacob Gaudi 11

5 3:33.86Q Pearl City

1) Raine Fujimura 11 2) Ryan Littlejohn 12

3) Marcus Rodriguez 11 4) Kyden Tanioka 10

6 3:36.43Q Waiakea

1) Kiyoshi Todd 12 2) Alex Tuson 11

3) Sylis Ruth 11 4) Jayden Gebin 11

7 3:34.24q Moanalua

1) Joshua Sanders 11 2) Tyler Collo 12

3) Jerrold Serupion 12 4) Malik Coleman 11

8 3:34.69q Kalani

1) Reece Kosaki 12 2) Kayin Maloian 12

3) Christopher Kanemori 11 4) Matthew Frisbie 12

9 3:36.56 Baldwin

1) Ryan Padron 12 2) Kelvyn Saito 12

3) Colin Crawford 12 4) Arjei Paet 10

10 3:37.15 Maui

1) Max Anklam 11 2) Darius Seegmiller 10

3) Ethan Takara 12 4) Jacob Hinfey 11

11 3:37.24 Radford

1) Jay Robledo 12 2) Michael Baptist 10

3) Aidan Clifford 11 4) Michael Hayslett 11

12 3:39.62 Kamehameha Maui

1) Kayden Medeiros 12 2) Richie Davenport 11

3) Jonah Walker 12 4) Brayden Joaquin 12

13 3:40.31 Mililani

1) Adrian Soriano 12 2) Rahsaan Soberman 11

3) Jourdan Hung 10 4) Ares Pasion 11

14 3:41.03 Kaiser

1) Kai Strawn 10 2) Keagan Lime 10

3) Joseph Volack 12 4) Evan Kawasaki 11

15 3:41.18 Hawaii Prep Academy

1) Cameron Svoboda 12 2) Naoki Hayashi 10

3) Luke Hendricks 9 4) Caiden Andrist 12

16 3:43.35 Kihei Charter

1) Aidan Javier 11 2) Damien Browne 10

3) Byron Ellis 10 4) Enzo Queirolo 10

17 3:44.60 Campbell

1) Diamond Hanohano-Patushin 10 2) Cal’ Von Baker 11

3) Riley Herradura 10 4) Kadin Canianes 12

18 3:45.77 Roosevelt

1) Ethan Phan 11 2) Thomas Feeney 11

3) Jaz Takamune 10 4) Reece Poscablo 10

19 3:46.62 Leilehua

1) Darren Kama Hoeppner-Corales 102) Oshyn Nobmann 12

3) Jaydiv Locklear 9 4) Cole Northington 10

20 3:46.99 Castle

1) Jon Crabtree 12 2) Jaelen Myrick 12

3) Luke Kaneshiro 10 4) Daunte Ching 11

21 3:47.65 Kealakehe

1) Aiden Ankrum 11 2) Sabastian Tunney 10

3) Zachary Hart 10 4) Cameron Cornforth 11

22 3:53.72 Hanalani Schools

1) Kevin Au 12 2) Noah Takahata 10

3) Sam Manibog 10 4) Jeddison Miller 10

— DNF Island School

1) Cody Manibog 2) Avinash Srikanth

3) Bradley Pratt 4) Christian Carringt

Event 32 Boys 4×400 Meter Relay

Meet Record: 3:19.74 * Punahou School 2018

D Tamura, J Pu’u-Robinson, M Williams, A Iosivas

Team Finals Relay

Finals

1 3:24.73 Kapolei

1) Josiah del Prado 12 2) Jordan McQueen 12

3) Kunique Yandall-Parker 12 4) Jason Kealoha 11

2 3:25.76 Punahou

1) Maximilian Even 10 2) Noa Wong 10

3) Sean Connell 9 4) Kainoa Ronquilio 11

3 3:29.64 Iolani

1) Keon Preusser 9 2) Hudson Della-Lucia 11

3) Brody Bantolina 12 4) Jacob Gaudi 11

4 3:31.65 Kalani

1) Reece Kosaki 12 2) Kayin Maloian 12

3) Christopher Kanemori 11 4) Matthew Frisbie 12

5 3:32.42 Pearl City

1) Raine Fujimura 11 2) Ryan Littlejohn 12

3) Marcus Rodriguez 11 4) Kyden Tanioka 10

6 3:33.53 St Louis

1) Michael Joshua Price 10 2) Magnus Ochoco 9

3) William Reed 11 4) Casey Connel 11

7 3:34.20 Moanalua

1) Joshua Sanders 11 2) Tyler Collo 12

3) Jerrold Serupion 12 4) Malik Coleman 11

8 3:36.74 Waiakea

1) Kiyoshi Todd 12 2) Ian Furuli 12

3) Sylis Ruth 11 4) Jayden Gebin 11

Women – Team Rankings

16 Events Scored

1) Punahou 105

2) Mililani 57

3) Iolani 40

4) Kamehameha 37

5) Radford 26

6) St Andrews Schools 24

7) Kaiser 22

7) King Kekaulike 22

9) Konawaena 20

10) Seabury Hall 18

10) Roosevelt 18

12) Kalani 12

12) Maui 12

14) Waiakea 11

14) Leilehua 11

16) Hawaii Baptist Academy 10

16) Maryknoll 10

18) Kahuku 8

18) Hawaii Prep Academy 8

20) Baldwin 6

21) Kealakehe 5

22) Waianae 4

23) Kaua’i 2

23) Island School 2

25) Sacred Hearts Academy 1

25) Kalaheo 1

25) Kapa’a 1

25) Castle 1

25) Kamehameha Maui 1

25) Kea’au 1

Men – Team Rankings

16 Events Scored

1) Punahou 73

2) St Louis 49

3) Kapolei 38.5

4) Baldwin 35

5) Hawaii Baptist Academy 28

6) Iolani 26

6) Kamehameha 26

8) Mililani 22

9) Moanalua 21

10) Mid Pacific Institute 18

11) Kalani 17

12) Maui 16

12) Waianae 16

14) Waiakea 14

15) Leilehua 12

16) Kalaheo 10

17) Kamehameha Maui 8

17) Nanakuli 8

17) Konawaena 8

17) Campbell 8

17) Kaiser 8

22) Pearl City 7

23) Maryknoll 6

23) Castle 6

25) Kamehameha Hawaii 4

25) Kahuku 4

25) Kaua’i 4

28) Radford 2

29) St Anthony 1

30) Roosevelt 0.5