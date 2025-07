Eleven year old Luana Fitch won the Junior Barrel competition at the Makawao Stampede rodeo, held over the weekend at the Oskie Rice Event Center. Her combined times (18.85 sec and 18.83 sec) in the junior event would have beat the open women’s championship times for the same category.



















Fitch’s aunt, Lorna Patmont described her niece as a “keiki o ka ʻāina,” who is keeping the traditions of her ʻohana alive by competing in rodeo and also living a committed hula life, dancing with Hālau Kekuaokalāʻauʻalaʻiliahi under the direction of nā Kumu ʻIliahi and Haunani Paredes. Her next adventure is preparing with her hula brothers and sister for the upcoming Queen Liliʻuokalani Keiki Hula competition taking place July 24-26 on Oʻahu.

“I think it’s nice to recognize that keiki are still perpetuating our old ways of life in both paniolo and hula culture,” said Patmont. “I love seeing her continuing our ʻohana’s way of life.”

The full results from the 2025 Fourth of July Makawao Stampede are posted below:

2025 Fourth of July Makawao Stampede results

July 4-6, 2025

Poo Wai U

Bronson Branco 16.43 Elizabeth Miranda 19.90 Levi Rita 20.98 Colten Kehano 21.07 Kanoa Awai-Dickson 22.00 Ethan Awa 22.28 Daniel Miranda 22.33 Mason Polhemus 31.80 Kyle Lockett 32.98 Kaipo Kekiwi 34.55

Wahine Barrel Racing

First Go:

Rachel Andrews-Cockett 18.558 Jayci Jay Rice 19.015 Elizabeth Miranda 19.019 Nanea Bonacorsi 19.299 Coco Campbell 19.324 Moorea Feliciano 19.367 Coco Acker 19.411 Sarah Keawe 19.475 Miya Lu 19.552 Lea Bartlett 19.562

Short Go:

Elizabeth Miranda 18.745 Nanea Bonacorsi 19.030 Jayci Jay Rice 19.151 Chaya Gomes 19.255 Moorea Feliciano 19.408 Coco Campbell 19.433 Kanoelani Kipi 19.446 Chayna Fernandez 19.567 Coco Acker 19.573 Rachel Andrews-Cockett 19.650

ARTICLE CONTINUES BELOW AD

Average:

Elizabeth Miranda 37.764 Jayci Jay Rice 38.166 Rachel Andrews-Cockett 38.208 Nanea Bonacorsi 38.329 Coco Campbell 38.757 Moorea Feliciano 38.775 Chaya Gomes 38.891 Coco Acker 38.984 Miya Lu 39.240 Malie Kahaleuahi-Cockett 39.300

Junior Barrel Racing

First Go:

Luana Fitch 18.858 Olivia Alfaro-Butsch 19.240

Second Go:

Luana Fitch 18.833 Iris McClenahan 19.020

Average:

Luana Fitch 37.691 Olivia Alfaro-Butsch 38.828

Steer Wrestling

First Go:

Ryan Wells 5.57 Jerome Silva 5.67 Kanoa Awai-Dickson 5.78 Mason Polhemus 6.34 Kyler Morgan 7.20 Ty Kauai 7.25 Kahiau Onaka 7.43 Kaʻapuni Aarona 7.59 Daniel Miranda 8.11 Shane Winslow 9.92

ARTICLE CONTINUES BELOW AD

Second Go:

Ryan Wells 5.87 Kanoa Awai-Dickson 6.19 Ty Kauai 7.44 Daniel Miranda 7.98 Kyler Morgan 9.32 Shane Winslow 11.47

Average:

Ryan Wells 11.44 Kanoa Awai-Dickson 11.97 Ty Kauai 14.69 Daniel Miranda 16.09 Kyler Morgan 16.520 Shane Winslow 21.390 Jerome Silva 5.67/1 Mason Polhemus 6.34/1 Kahiau Onaka 7.43/1 Kaʻapuni Aarona 7.59/1

Tie Down Roping

First Go:

Daniel Miranda 10.12 Ty Jacobs 10.24 Sutton Lockett 10.78 Kyler Morgan 10.97 Bronson Branco 11.32 Kahiau Onaka 12.01 Ethan Awa 12.34 Frank Bonacorsi 12.51 Vince Nino 13.68 Lukela Wong 14.96

Short go:

Kaili Rice 9.67 Bronson Branco 12.91 Kyler Morgan 13.80 Colten Kehano 14.77 Kahiau Onaka 19.03 Vince Nino 19.13 Lukela Wong 22.11 Ethan Awa 25.10

Average:

Bronson Branco 24.23 Kyler Morgan 24.77 Kaili Rice 24.78 Kahiau Onaka 31.04 Vince Nino 32.81 Lukela Wong 37.07 Ethan Awa 37.44 Colten Kehano 44.09 Daniel Miranda 10.12/1 Ty Jacobs 10.24/1

Double Mugging

Levi Rita & Bronson Branco 23.78 Rory Souza & Kanoa Awai-Dickson 31.07 Frank Bonacorsi & Kaena Poouahi 33.51 Rory Souza & Bronson Branco 33.71 Kyler Morgan & Ryan Wells 36.74 Kory Lopes & Dylan Aguiar 38.17 Kyler Morgan & Vince Neno 38.58 Frank Bonacorsi & Kanoa Awai-Dickson 43.54 Colten Kehano & Kaili Rice 44.30 Kaena Poouahi & Kanoa Awai-Dickson 44.49

Bull Riding

ARTICLE CONTINUES BELOW AD

First Go:

Ty Kauai 74 Tytus Lucas 66

Short Go:

Steffan Ramos 72

Average:

Ty Kauai 74 Tytus Lucas 66

Wahine Breakaway

ARTICLE CONTINUES BELOW AD

ARTICLE CONTINUES BELOW AD

First Go:

Rachel Andrews-Cockett 2.32 Coco Acker 2.73 Kalena Kehano 3.40 Lea Bartlett 4.02 Rebecka Miranda 4.52 Miya Lu 6.27 Eliana Feuerstein 8.59 Makayla Awa 8.62

Short Go:

Coco Acker 2.88 Rachel Andrews-Cockett 3.23 Miya Lu 4.12

Average:

Rachel Andrews-Cockett 5.55 Coco Acker 5.61 Miya Lu 10.39 Kalena Kehano 3.40/1 Lea Bartlett 4.02/1 Rebecka Miranda 4.52/1 Eliana Feuerstein 8.59/1 Makayla Awa 8.62/1

Open Daily Team Roping

First Go:

Chris Awa & Ethan Awa 5.72 Kahiau Onaka & Ethan Awa 6.25 Daniel Miranda & Caleb Carpenter 6.27 Daniel Miranda & Ty Jacobs 6.31 Rory Souza & Bronson Branco 6.39 Chris Awa & Bronson Branco 6.82 Bronson Branco & Ethan Awa 7.56 Mason Polhemus & Ryan Wells 7.67 Rory Souza & Colten Kehano 7.78 Lane Kamakana & Josh Gomes 7.84

Short Go:

Kaulike Rice & Kain Silva 6.54 Kaulike Rice & Kapena Kaiwi 7.33 Kalena Kehano & Colten Kehano 7.73 Chris Awa & Bronson Branco 8.06 Lane Kamakana & Josh Gomes 8.07 Makayla Awa & Jordan Gomes 8.92 Bronson Branco & Ethan Awa 10.07 Maverick Miranda & Ty Kauai 11.73 Chris Awa & Ethan Awa 12.03 Kahiau Onaka & Ethan Awa 12.81

Average:

Kaulike Rice & Kain Silva 14.53 Chris Awa & Bronson Branco 14.88 Lane Kamakana & Josh Gomes 15.91 Kaulike Rice & Kapena Kaiwi 16.01 Kalena Kehano & Colten Kehano 17.03 Bronson Branco & Ethan Awa 17.63 Makayla Awa & Jordan Gomes 17.72 Chris Awa & Ethan Awa 17.75 Kahiau Onaka & Ethan Awa 19.06 Maverick Miranda & Ty Kauai 20.11

Mixed Daily Team Roping

First Go:

Laurie Diego & Colten Kehano 7.88 Makayla Awa & Bronson Branco 7.94 Georgia Lockett & CR Wilken 7.97 Makayla Awa & Jordan Gomes 8.07 Dalaney Browder & Daniel Miranda 8.42 Elizabeth Miranda & Ethan Awa 8.73 Kaelynn Rice & Rory Souza 9.14 Payton Akana & Ty Kauai 9.31 Georgia Lockett & Wes Goodrich 9.54 Malie Kahaleuahi-Cockett & Ke’olu Kahaleuahi-Cockett 10.04

Short Go:

Elizabeth Miranda & Ethan Awa 6.86 Rebecka Miranda & Daniel Miranda 8.61 Makayla Awa & Bronson Branco 8.65 Amanda Franta & Kaena Poouahi 10.77 Ty Kauai & Rachel Andrews-Cockett 13.13 Georgia Lockett & CR Wilken 14.38 Ashante Wong & Lukela Wong 16.28 Laurie Diego & Colten Kehano 17.26

Average:

Elizabeth Miranda & Ethan Awa 15.59 Makayla Awa & Bronson Branco 16.59 Rebecka Miranda & Daniel Miranda 19.59 Georgia Lockett & CR Wilken 22.35 Amanda Franta & Kaena Poouahi 23.91 Laurie Diego & Colten Kehano 25.14 Ty Kauai & Rachel Andrews-Cockett 26.21 Ashante Wong & Lukela Wong 26.47 Makayla Awa & Jordan Gomes 8.07/1 Dalaney Browder & Daniel Miranda 8.42/1

Century Daily Team Roping

First Go:

Wes Goodrich & Kyle Lockett 6.50 Bronson Branco & Jimmy Miranda 7.03 Levi Rita & Jimmy Miranda 7.29 Chris Awa & Jess Mcguiness 7.36

Short Go:

Chris Awa & Zanga Schutte 6.44 Chris Awa & Wes Goodrich 8.63 Wes Goodrich & Kyle Lockett 9.16

Average:

Wes Goodrich & Kyle Lockett 15.66 Chris Awa & Wes Goodrich 17.07 Bronson Branco & Jimmy Miranda 17.59 Chris Awa & Zanga Schutte 19.50

Wild Cow Milking

Kanoa Awai-Dickson/Oli Campos/Maikaike English 51.74 Dylan Aguiar/Kory Lopes/Jarrett Sakamoto 51.92 Frank Bonacorsi/Travis Smith/Ryan Wells 52.45

Bareback Bronc Riding

First Go:

Lucas Samaniego 80 Tyler Ferguson 69

Second Go:

Lucas Samaniego 85 Tyler Ferguson 74

Average:

Lucas Samaniego 165 Tyler Ferguson 143

Saddle Bronc Riding

First Go:

Chance Frost 77 Frank Bonacorsi 64

Second Go:

Chance Frost 77 Tyler Jones 74 Frank Bonacorsi 63

Average:

Chance Frost 154 Frank Bonacorsi 127 Tyler Jones 74

Match Barrel Racing