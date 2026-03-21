Maui News
MEO cancels all bus rides on Moloka’i due to hazardous conditions
A
A
A
Maui Economic Opportunity on Moloka’i has canceled all bus rides today due to hazardous conditions from the Kona storm. MEO will announce when service resumes and apologizes for any inconvenience.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Sponsored Content
Comments
This comments section is a public community forum for the purpose of free expression. Although Maui Now encourages respectful communication only, some content may be considered offensive. Please view at your own discretion. View Comments