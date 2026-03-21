Maui News

MEO cancels all bus rides on Moloka’i due to hazardous conditions

March 21, 2026, 7:46 AM HST
* Updated March 21, 7:47 AM
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Maui Economic Opportunity on Moloka’i has canceled all bus rides today due to hazardous conditions from the Kona storm. MEO will announce when service resumes and apologizes for any inconvenience.

MEO Moloka’i buses will not be running today due to hazardous conditions


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